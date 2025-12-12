  • Megjelenítés
Közösen lépnek fel a
Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat nemzetközi koalíciót szervez Kínával szemben, hogy ellensúlyozza Peking kritikus ásványkincsek feletti dominanciáját, valamint a mesterséges intelligencia és más csúcstechnológiai ágazatokban betöltött egyre növekvő szerepét - tudósított a Politico.

Az amerikai kormányzat pénteken írja alá a Pax Silica nyilatkozatot, amelyhez Szingapúr, Ausztrália, Japán, Dél-Korea és Izrael csatlakozik. Az együttműködés célja, hogy orvosolja a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférés hiányosságait, és felvegye a versenyt Kína jelentős befektetéseivel. Washington további országokat is igyekszik bevonni a csoportba.

A kezdeményezés rávilágít arra, hogy az amerikai kormányzat milyen súlyos fenyegetésként tekint Kína ritkaföldfémek feletti, szinte teljes körű ellenőrzésére.

Ezek az ásványok nélkülözhetetlenek a polgári és a katonai alkalmazásokhoz. Az Egyesült Államok ugyanígy aggódik Peking meghatározó szerepe miatt a globális ellátási láncok más kulcsterületein is. Az aggodalmat erősíti, hogy Peking korábban exportkorlátozásokkal válaszolt a Trump-kormányzat agresszív vámintézkedéseire.

A nyilatkozat egyúttal tükrözi Washington aggodalmait Kína mesterséges intelligenciába és kvantumszámítástechnikába irányuló hatalmas beruházásai miatt is. Ezek a fejlesztések hosszú távú versenyelőnyhöz juttathatják az ázsiai nagyhatalmat a 21. századi világgazdaságban - írja a Politico cikke.

Helberg, a kormányzat egyik tisztviselője szerint

ez egy iparpolitika a gazdasági biztonsági koalíció számára, és igazi fordulópont, mert jelenleg nincs olyan fórum, ahol az MI-gazdaságról és a Kínával szembeni versenyről egyeztethetnénk.

Hozzátette, hogy a gazdaságbiztonsági megközelítések összehangolásával blokkolni lehet Kína Övezet és Út (Belt and Road) kezdeményezését, amely lényegében az exportvezérelt kínai modellt hivatott megerősíteni.

A nyilatkozat aláírása egy egynapos Pax Silica csúcstalálkozót indít el, amelyen az Európai Unió, Kanada, Hollandia és az Egyesült Arab Emírségek tisztviselői is részt vesznek. A résztvevők többek között a fejlett gyártás, az ásványfinomítás és a logisztika területén történő együttműködésről tárgyalnak.

Helberg úgy véli, hogy

ez az országcsoport az MI-korszakban azt a szerepet töltheti be, amit a G7 töltött be az ipari korszakban.

Elmondása szerint a tagok elkötelezik magukat az exportellenőrzések összehangolása, a külföldi befektetések átvilágítása és a dömpingellenes intézkedések mellett. Emellett aktívan dolgoznak majd a globális ellátási láncok stratégiai pontjainak biztosításán is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

2026. február 19.

2026. február 24.

2026. március 3.

2026. március 4.

