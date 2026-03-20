Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét

A NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után.
Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból.
Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta: az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején. Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.
A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon.
Hozzátette: a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására. Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.
A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.
Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes.
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.
A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.
Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A felek tervei szerint az adásvételi szerződést március 31-ig írhatják alá, amelyhez - egyebek mellett - az OFAC, valamint szerb állami és szabályozó hatóságok jóváhagyása szükséges.
A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.
