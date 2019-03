Új divat hódít: hibrid felhőbe költöznek a cégek

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Tipikus hibrid felhasználók azok a nagyvállalatok, akiknek legtöbbször van saját IT-szervezete, és bizonyos alkalmazásokat gazdaságosabban tudnak a saját környezetükön futtatni, vagy ezt egyes jogszabályi-, vagy házon belüli biztonsági előírások miatt teszik. Mindemellett alkalmaznak külső felhőket is, akár specifikus megoldásra, pl. CRM, levelezés, fejlesztés, vagy mint backup site, esetleg bizonyos alkalmazásokat azokban futtatnak.A hibrid felhő gazdasági szemmel azért jó megoldás, mert a fix, jól tervezhető workload-okat a belső, a kevésbé kiszámíthatóakat pedig egy publikus felhőben futtatunk, ahol a tényleges fogyasztásért fizetünk. Ez a megoldás segít a túlprovizionálás elkerülésében, ami átlagosan 50-60%-ot is eléri a nagyvállalati adatközponti környezetekben. A hibrid felhő tehát nem csak egy technológiai de egy gazdasági modell is.A hibrid felhőnek talán csak a komplexitása a hátránya egy csak saját vagy csak külső felhős megoldással szemben, de egy jól kialakított hibrid felhő egy szakértő üzemeltetési csapat kezében gazdasági szemmel biztosan jobban teljesít a csak saját vagy külsős infrával szemben.A hibrid felhőben a fix és vagy biztonsági szempontok miatt indokolt workloadokat házon belül tartjuk, minden másért pedig esetileg, külső szolgáltatásként fizetünk. A publikus felhő legtöbbször fajlagosan drágább, mint a saját IT, ez több szemponttól függ, de ha a publikus felhőt csak a csúcsok kiszolgálására használjuk vagy csak eseti projekteket futtatunk rajta, akkor ez jelentős költséghatékonyságot eredményezhet a másik két megoldással szemben. A költségek tervezhetők és karbantarthatók, pl. a HPE Onesphere megoldásával, ami egy platformon tudja kezelni a teljes hibrid felhőnket, showback képességekkel, illetve megfelelő paraméterezéssel vagy harmadik feles megoldásokkal charge-backre is képes. A Onesphere az üzemeltetés és pénzügyi vezetés kezébe adja teljes átláthatóság mellett a költségkontrollt, kiszámíthatóvá, tervezhetővé téve az IT-t, mint stratégiai termelési tényezőt.A CAPEX és OPEX kategória nem teljesen magától értetődő, nagyban függnek attól, hogy az ügyfél milyen szabályok szerint állítja össze a beszámolóit (IFRS, magyar számviteli szabályok). Minden ügyfélnek más igényei és számviteli prioritásai vannak. A piacon létező számtalan megoldásból mindenki egyedileg össze tudja magának rakni a legkézenfekvőbb megoldást.Magyarországon relatív alacsony a hibrid felhők alkalmazása a nagyvállalati szektorban. Ehhez több tényező is hozzájárul: méretgazdaságosság, komplexitás, vállalati kultúra, kevés jól képzett IT szakember. Ahol mégis alkalmaznak hibrid felhőt, ott általában csökken a time-to-market idő az automatizált működés miatt, valamint csökkenthetők és jobban kontrollálhatók a költségek. Nagyon hiányzik még a piacról pár ezer jól képzett cloud mérnök, akik ezeket a megoldásokat megterveznék, kiviteleznék és működtetnék.