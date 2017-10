A biztosítók titkos favoritja segíthet az egészségügyön

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A cikk megjelenését támogatta a Generali Biztosító.

2012 óta folyamatosan két számjegyű növekedést ért el az egészségbiztosítási piac. 2012 elején a változások a céges szerződéseket érintették, aminek köszönhetően költségként elszámolható az egész biztosítási díj, és nem terheli járulék és adófizetési kötelezettség A szerződések nagy része még mindig céges, de egyéni szinten is egyre tudatosabbak az emberek, és egyre többen választják ezt a lehetőséget. Szerencsére a biztosítók is egyre több jó minőségű magán egészségügyi szolgáltatóval tudnak szerződést kötni. Hiszen csak akkor tudunk minőségi szolgáltatást nyújtani biztosítóként, ha megtaláljuk azokat a partnereket, akik professzionális módon ellátják az ügyfeleket. Itt is jelentős fejlődést látni Budapesten és a megyeszékhelyeken, vidéken is.Egyrészt van egy Company Care biztosításunk, ami kimondottan nagyobb létszámú cégeknek szól, és van egy egyéni is, a Private Care, amit néhány főig vagy családilag érdemes megkötni. Nagyon kicsit több a céges egészségbiztosítások darabszáma, viszont sokszor az egyéniek mögött is kis cégek állnak. Kockázatelbírálási szempontból máshogy kezeli a biztosító, ha több 100 fő érkezik hozzá, mint ha egy-két fő, hiszen egy nagyobb közösségnek kedvezőbb árat lehet adni. Tehát a szerződők nagyobb része összességében céges ügyfél.Már egy éves kortól meg lehet kötni, minden korosztálynak ajánljuk, az életkortól függ a díja, pl. egy 20 évesnek alacsonyabb a díja, mint egy 50 évesnek, de mindenkinek ott van a biztonság, hogy ha bármilyen nagyobb gondja lenne, nem kell azon gondolkodni, hogy kinek fog hálapénzt adni, és hol talál megfelelő orvost, ellátást. Tehát azt mondanám, hogy már fiatalon érdemes ezen elgondolkodni. Egy másik nagyon fontos szempont, hogy minél egészségesebb valaki, annál jobb díjon tudjuk kínálni a biztosítást. Ha valakinek már egészségi problémái vannak, ott felmerülhet, hogy magasabb díjon vállaljuk, illetve bizonyos betegségeket esetleg kizárunk. A biztosítás ugyanis arról szól, hogy a véletlenszerűen bekövetkezett eseményeket biztosítjuk. A biztos kifizetés már nem biztosítás. Erre viszont nagyon jó megoldás az egészségpénztár, mert azzal egy kedvezményes adójóváírás lehetőségével támogatott pénztári megtakarításból lehet finanszírozni a gyógyítási, ellátási költségeket.Sokan az állami egészségügynél jobb színvonalú és gyorsabb szolgáltatást szeretnének, akik az egészségbiztosítást választják. A céges kötésekben pedig egy fontos szempont, hogy ma már nem munkanélküliségről beszélünk, hanem munkaerőhiányról, és a cégek megpróbálják minél több szállal, szolgáltatással, juttatással magukhoz kötni a munkavállalókat. A béren kívüli juttatásoknak egyre nagyobb szerepük van, és az egészségbiztosítás egy olyan juttatás, ami adózási szempontból is jó konstrukció, másrészt érzelmileg is köti a munkavállalót, mert úgy érzi, hogy fontos, hogy a cég segíti abban, hogy ha beteg, minél gyorsabban orvoshoz jusson, meggyógyuljon és minőségi szolgáltatást kapjon.2012 óta ez egy folyamatosan növekedő piac, ami a biztosítási szektor nem minden területéről mondható el. Nagyon sok biztosító látja ebben a fantáziát, hogy hosszú távon érdemes ezen a területen működni. Egyes termékek járóbeteg-ellátást nyújtanak, de bizonyos limitekkel, például néhány alkalomra mehet el az ügyfél, ha problémája van, ennek alacsonyabb a díja. Van, aki azt a stratégiát követi, hogy sokkal szélesebb kört fed le, és kevés limittel vagy limit nélküli terméket értékesít. Ennek kicsit magasabb a díja, viszont sokkal nagyobb a rugalmasság az ellátásban ügyféloldalon. Illetve olyan terméket is találni a piacon, amelyben megjelennek összegbiztosítások, melyeket szolgáltatás finanszírozásával kombinálnak, és csak összegbiztosítás is létezik. Az, hogy ki az ellátásszervező, milyen szolgáltatókkal áll kapcsolatban az adott biztosító, szintén változó lehet. Sokféle megoldás van, az alap szolgáltatásfinanszírozó biztosítás arra épül, hogy ha járóbeteg-ellátásra vagy bizonyos vizsgálatokra, diagnosztikára van szükségem, akkor erre egy magánszolgáltatót igénybe tudjak venni.Azt látjuk, hogy egyre szélesebb az a szolgáltatói kör, akivel szerződni tudunk, és aki tényleg minőségi ellátást tud nyújtani. Azt is látjuk, hogy vannak kezdeményezések, hogy magánszolgáltatók a minőségi célt szem előtt tartva egyesületet hoznak létre. Ez nekünk egy nagyon fontos és jó irány. Nekünk és az ügyfélnek is jó, ha egy helyen megtalál többféle ellátást, de sok kis szolgáltatóval is kapcsolatban vagyunk, akik egy-egy szakágra nyújtanak megoldást.Szűrésnél például, ami egy nagyon fontos eleme az egészségbiztosításoknak, nagyon jó, ha ezeket egy helyen tudja megoldani, akár egy időben is. Azt is látjuk, hogy nem tud úgy működni a rendszer, hogy mindig mindenhol minden elérhető, de az ellátásszervező igyekszik a lehető legkorábbi időpontot megtalálni Természetesen, ha az ügyfél a szolgáltatóhoz ragaszkodik, akkor ennek megfelelően járunk el.Többnyire a legmagasabb csomag az, amelyben fekvőbeteg-ellátás is szerepel. Ennek még kisebb az aránya a teljes portfólióban, illetve a szolgáltatói oldalon is szűkebb az a kör, amelyik magánkórházi ellátást tud biztosítani. Itt is nagyon fontos, hogy az államitól teljesen elkülönülten tudjuk ezt nyújtani, hiszen nem lehet összekeverni a kettőt, és ez nem is célunk. A magánforrásokra támaszkodva szeretnénk ellátást nyújtani. Itt látunk még olyan lehetőséget, hogy hosszabb távon a kórházi ellátásnak is nagyobb szerepe lehessen, amennyiben a szolgáltatói kör bővül.Sok éve, amikor elindultak az első egészségbiztosítások, szolgáltatásfinanszírozások, akkor több biztosító is próbálkozott azzal, hogy magánkórházakkal szerződjön, de ebből jelentős növekedést nem sikerült elérni. Ahol nagyobb előrelépés lehet, és látjuk, hogy igény is van rá, az az egynapos sebészet, ami már közel van a fekvőbeteg-ellátáshoz, és ezt már több magánszolgáltató is nyújtja.