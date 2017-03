Váci úti irodaházat vásárolt az OTP ingatlanalapja

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. januárban indította el OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alapját, mely elsősorban az "A" kategóriás irodaházak felső szegmensében keres akvizíciós célpontokat. Az Alapkezelő célja, hogy a következő időszakban mintegy 70-80 milliárd forint értékű prémium ingatlanportfoliót hozzon létre a PRIME Alapban.A Váci Greens 24 739 négyzetméter alapterületű B épülete BREEAM "Excellent" minősítéssel rendelkezik. Az épület 65%-a hosszú távra bérbe van adva nemzetközi hátterű bérlőknek, továbbá a még üresen álló területek mintegy kétharmadára is aláírták már a bérlői szándéknyilatkozatot.A Váci úti irodakomplexum két másik épülete is értékesítésre került az elmúlt hónapokban. A 2013-ban átadott, 15 700 négyzetméteres "B" épületet egy magyar befektető-társaság vásárolta meg idén februárban, a 18 500 négyzetméteres "C" épületet pedig a szlovák IAD Investments csehországi leányvállalata, a ZFP Investments ingatlanalap vásárolta meg még tavaly decemberben.

A teljes Váci Greens projekt, amelyet az Atenor 2008-ban indított, hat irodaépületből áll majd, összesen több mint 120 000 négyzetméter irodaterülettel.