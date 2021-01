Egyre több magyar kisvállalat keresi a lehetőségeket az exportpiacokon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

2020 az újratervezésről szólt, nemcsak a mindennapokban, hanem az üzleti világban, így az exportpiacokon működő vállalatok életében is. A helyzet nem volt egyszerű, de számos lehetőséget is megnyitott, és több fontos folyamatot is felgyorsított – mondta a Portfolio-nak Jákli Gergely, az EXIM elnök-vezérigazgatója, akivel többek között arról beszélgettünk, milyen változásokat hozott a vírushelyzet a vállalatok stratégiai gondolkodásában, tervezésében, milyen segítséget kaphattak az exportra dolgozó magyar vállalatok, és kitértünk arra is, mennyire méretfüggő az, hogy egy cég tud-e élni a rendelkezésre álló lehetőségekkel.