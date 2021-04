Itt az MNB új digitális transzformációs ajánlása, a bankok felsővezetése is változni fog

Megjelent a hitelintézetek digitális transzformációjáról szóló új MNB ajánlás, melynek célja a hazai bankok digitalizációjának felgyorsítása, versenyképességének növelése. Az ajánlás április 15-ével lép hatályba, az MNB egy átfogó stratégia és ütemterv kidolgozását és benyújtását várja el a hitelintézetektől 2021. október 31-ig. Az ajánlás nyomán a hazai bankok felsővezetésében is változás jön: dedikált digitalizációért és digitális transzformációért felelős, igazgatósági vezetőket nevezhetnek ki.

Bár a hazai hitelintézetek az elmúlt időszakban egyre aktívabbak voltak a digitális megoldások terén,

továbbra is komoly szemléletváltásra és ennek mentén jelentős és átfogó fejlesztésekre van szükség, amelyeket az MNB egy közös bankszektori minimumszintet meghatározó ajánlás kiadásával kíván támogatni

- fogalmaz az MNB az ajánlásról kiadott közleményben.

A jegybank ennek kapcsán egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak részére való megküldését várja el a hitelintézetektől 2021. október 31-ig, melynek megvalósítását is folyamatosan nyomon követi majd. Az ajánlás kidolgozása előtt a jegybank előzetesen konzultált a piaci szereplőkkel és a Magyar Bankszövetséggel.

Az ajánlás lefedi a banki működés minden jelentős területét, de különösen nagy hangsúlyt kaptak benne az ügyfelek kiszolgálásához, tájékoztatásához és esetlegesen panasztételéhez kapcsolódó digitális fejlesztések.

Emellett cél volt a belső működés digitalizáltságának kiemelt kezelése is, beleértve a folyamatok átalakítását, automatizációját, a munkavállalók folyamatos képzését és a belső rendszerek megfelelő digitalizációját. Az ajánlásban megjelölt témaköröket tartalmazó digitális transzformációs stratégia a bankszektor szereplői számára közös iránytűként, egy iparági minimum-elvárásként szolgálhat - jegyzik meg.

Az ajánlás a digitalizációs szemlélet fokozottabb érvényesülését várja el a legfelső döntéshozó testületek, a hitelintézetek igazgatósági szintjein is.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a bankok igazgatóságában dedikált digitalizációért és digitális transzformációért felelős felsővezetők kinevezését szeretné látni a jegybank. Erre már most is van példa a magyar piacon: nemrégiben jelentették be Csányi Péter vezérigazgató-helyettesi kinevezését az OTP Bank új divíziójának, a "digitális divíziónak" az élére, mely az IT-területet és az üzleti digitalizációs területet is felöleli.

Az MNB a részére megküldött, hitelintézetek által elkészített digitális transzformációs stratégiában rögzített vállalások teljesítésének előrehaladásáról, visszaméréséről évente, minden év december 31-ig – először 2022-ben - beszámolót vár el az intézményektől mindaddig, amíg a stratégia szerinti legtávolabbi célkitűzés is megvalósult.

Az ajánlás 10 kulcsterületet ölel fel, ezek röviden egy-egy példával:

Digitálisan elérhető termékek és szolgáltatások bővítése (online számlanyitás, online hitelek és ügyintézés) Digitális csatornák használatának ösztönzése (e-szerződéskötés és e-nyilatkozatok, edukációs tartalmak, digitális marketing) Fiókhálózat digitalizálása (online időpontkérés, személyes ügyintézés mellett digitális ügyintézés, dokumentáció előkészítés, virtuális sorban állás) Vállalati kultúra transzformációja (digitalizációért felelős vezérhelyettes az igazgatóságban, home office, digitális kapcsolattartást ösztönző keretrendszer) Digitális szakértelem fejlesztése (digitális és IT kompetenciával rendelkező alkalmazottak felvétele, innovációs kurzusok, fórumok) Együttműködések és külső kommunikációs csatornák digitalizációs irányú fejlesztése (videochat ügyintézővel, digitális kommunikáció) Adatvagyonkezelési stratégia digitalizációs irányú fejlesztése (adattárház létrehozása, személyre szabott ajánlatok adatelemzések útján) Kockázatkezelési stratégia digitalizációs irányú fejlesztése (adatvagyon felhasználásával csalásmegelőzés, kockázatkezelés) Vállalati informatikai rendszer transzformációja (papírmentes működés, felhőalapú szolgáltatások feltérképezése) Informatikai biztonság fejlesztése

