Digitális bankok épülnek Magyarországon - Mivel újítanak a legnagyobb szereplők?

A magyar bankszektor első számú digitális és üzleti vezetői, az IT-beszállítói piac kulcsszereplői, a legfontosabb szabályozók, a top tanácsadók és a speciláis szakmai területek szakértői immáron kilencedik alkalommal gyűlnek össze Financial and Corporate IT 2021 konferenciánkon, hogy a bankok digitális transzformációjáról és a legfontosabb fintech trendekről vitázzanak. Június 3-ai hibrid konferenciánkra érdemes eljönni, a regisztrációt megnyitottuk.

1. szekció - Inkumbens bankok vs. challengerek - Banki digitalizáció Magyarországon

A magyar bankszektorban ma már nem kérdés, hogy a bankoknak valódi, a szervezet egészét átható digitális transzformációt kell végrehajtaniuk, ugyanakkor a piac szereplői a folyamat különböző szakaszaiban járnak, és termékektől, funkcióktól, szervezeti fejlettségtől függően is rendkívül heterogén a szektor. Az MNB nemrégiben kiadott átfogó digitális transzformációs ajánlása is a digitalizáció felpörgetését sürgeti, mely többek között a technológiai fejlődést (AI, felhő, RPA), a UX-et, a banki felsővezetést, az adatvagyon jobb kihasználását szorgalmazza. Melyek lesznek a súlypontok a bankok digitalizációjában a következő időszakban? A szervezet, az infrastruktúra, a termékek digitális transzformációja hol kezdődik meg illetve hol folytatódik? A lakossági ügyfelek mellett a vállalati ügyfelek is a fejlesztések fókuszába kerülhetnek? Hogyan védekeznek az inkumbens szereplők a challenger bankokkal, fintech támadókkal szemben?

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató-helyettes Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát.

Toldi Balázs Citi Magyarország, Kereskedelmi Bank üzletágvezető A Citi Magyarország január 16-ai hatállyal Toldi Balázst nevezte ki a kereskedelmi banki üzletágvezetőjének. A Citi kereskedelmi banki üzletága elsősorban a kis- és közép méretű vállalati piac fe

Kozma Zoltán Takarékinfo, vezérigazgató Az elmúlt másfél évtizedben amerikai és német multinacionális IT- outsourcing cégeknél, svájci és német bankoknál illetve egy magyar középvállalkozásnál szerzett gyakorlatot. 2017 óta a takarékszövetk

Szombati Anikó Magyar Nemzeti Bank, digitalizációért és Fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgató Szombati Anikó a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és FinTech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, Chief Digital Officer, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja. Fő feladata a hazai pénzügyi re

II/A Szekció - Új technológiák a bankoknál - Felhő, robotok és mesterséges intelligencia

A bankszektor digitális transzformációjában a banki IT-vezetők és a piac kulcsbeszállítói vállt vállnak vetve haladnak előre, a kérdés az, hogy az átfogó feladat mely állomásai jönnek el a közeljövőben. Milyen technológiákat és mely területeken vezetnek be a hazai pénzintézetek a közeljövőben? Hol folytatják az eddig megkezdett digitális átalakulást? Mit gondolnak a banki IT-vezetők az MNB digitális ajánlásáról, és mit vár el a szabályozó a bankoktól? Melyek a legfontosabb nemzetközi trendek a banki digitalizációban?

Strén Gábor Microsoft Magyarország, ügyféligazgató, Pénzügyi szektor Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres

Fáykiss Péter Magyar Nemzeti Bank, igazgató 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az egyetemi évek alatt 2007-2008 között dolgozott az IFUA Horváth & Partners nemzetközi tanácsadó cég pénzügyi intézményekkel foglalkozó területén,

Fischer Bálint Dorsum, üzletfejlesztési igazgató Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki

II/B Szekció - UX, agilitás és innováció a nagyvállalatoknál és a bankokban

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta a nagyvállalatok és a bankok életét, az ügyfelek távoli kiszolgálása soha nem látott fókuszt kapott. A digitális kiszolgálás a megnövekedett tranzakciószám miatt és a megfelelő UX biztosításának szempontjából is hatalmas kihívás volt az összes olyan nagyvállalatnál, amely nagy számú ügyféllel rendelkezik. Azok a vállalatok tudták meglovagolni a digitalizációs hullámot, melyek agilis, rugalmas szervezettel, jól működő informatikai csapatokkal és mindezt kiszolgáló IT-architektúrával egyaránt rendelkeztek. Az innovációra képes vállalatok nem csak egyszerűen megugrották a minimum szintet, hanem előrefelé is tettek egy lépést a digitalizációs úton. Mit tanultunk a járvány alatt, és milyen lesz az új normális? Erről lesz szó nagyvállalati felsővezetők társaságában a 2/B. szekciónkban.

Kuhárszki András OTP Bank, digitális banki fejlesztési igazgató Az egyesült államokbeli McDaniel College, és a London Business School MBA programjának végzőse. Pályafutása során dolgozott autó- és olajiparban is, majd a McKinsey & Company tanácsadójaként. 2011

Kovach Anton ShiwaForce.com, vezérigazgató Kovach Anton a ShiwaForce.com Zrt. vezérigazgatója, 23 éves vezetői tapasztalattal. Az online tartalomkezelő piacon elért szakmai sikerek, a lean módszertan eszközeivel - Scrum, Kanban, Lean Startup -

III/A Szekció - Nemzetközi payment trendek és elektronikus fizetés Magyarországon

Soha nem használtuk annyit a bankkártyákat a boltokban, mint tavaly, és visszaszorulóban a készpénzes fizetés. A koronavírus-járvány és az azonnali fizetési rendszer elindulása következtében a készpénzes tranzakciók egy része tartósan elektronikus csatornára terelődhetett át az MNB szakértői szerint. Már kötelező minden online pénztárgép mellett az elektronikus fizetés biztosítása, idén jöhet a központi mobilfizetési megoldás az azonnali rendszerre, száguld az online fizetés. A payment szektor legfontosabb trendjeiről lesz szó a szekcióban a legfontosabb piaci és szabályozói szereplők körében.

III/B Szekció - UX és innováció a száguldó e-kereskedelemben

A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese volt az e-kereskedelem: 2020-ban az online eladások aránya a teljes globális kiskereskedelmi forgalomban 19 százalékra emelkedett az előző évi 16 százalékról. Magyarországon is felpörgött a piac: egyre hangsúlyosabban jelentek meg az e-kereskedelemben a kiskereskedelmi szereplők, és új szereplők is beléptek a piacra. Az e-kereskedelemben az IT és UX fejlesztések is előtérbe kerültek, és erre nagy szükség is van, ugyanis még mindig az elhagyott kosarak országa vagyunk.

IV. Szekció - Fintech szektor Magyarországon - Támogatók és támadók a kilátásokról

A magyar fintech szektor néhány csillaga már nemzetközi vizekre evezett, de még bőven vannak olyan sikeres fintechek, akik a kitörési pontra vadásznak. A hazai szereplők még mindig többnyire a B2B üzleti modellben dolgoznak, de B2C szereplők is működnek már a piacon, kérdés, hogy a felhasználók száma hogyan tud még emelkedni. A koronavírus-járvány mindenesetre az egész világon a digitalizáció irányába tolta el a hangsúlyt. A hazai fintech-szféra meghatározó szereplői beszélgetnek minderről szekciónkban.

A címlapkép forrása: Getty Images.