Megnőtt a jelzáloghitelesek körében a fizetési nehézségre számítók aránya

A személyi kölcsönnel rendelkező lakosság körében nem nőtt még a törlesztési nehézséggel küzdők vagy arra számítók aránya, de a jelzáloghitelesek körében elindult a fizetési nehézséget tapasztalók arányának növekedése 2021 első felében – állapította meg a Scale Research Kft reprezentatív Bankindex kutatása.

A kutatás évente több hullámban vizsgálja a hitellel rendelkező lakossági ügyfelek jellemzőit, tapasztalatait és várható viselkedését. A 2021. júniusi felmérésben ismételten felmértük, hogy a személyi hiteles, valamint a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek mekkora része küzd törlesztési nehézségekkel, és mire számítanak a következő fél évben.

A 2021-es első féléves adatok alapján továbbra is a személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek harmadának voltak törlesztési nehézségeik - az ügyfelek 35%-a nem tudta időben törleszteni személyi kölcsönét, míg 7%-uk esetében ez a probléma rendszeressé vált. Ez az arány megegyezik a 2019-ben és 2020-ban mért adatokkal, nem látunk szignifikáns növekedést.

A jelzáloghitelek törlesztése terén azonban erős növekedést tapasztaltunk 2021-ben a törlesztési nehézséggel küzdő ügyfelek arányában. Noha 2019-ben és 2020-ban a nehézségeket jelentők aránya nem változott, az idei év első félévében már a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek 53%-a jelentett fizetési nehézséget (19%-uk rendszeresen elmarad a fizetésekkel). Ez nem csak érezhető, de statisztikai értelemben is szignifikáns növekedés a korábbi évekhez képest, ugyanis 2020 II. félévében még az ügyfelek mindössze 9%-a említette, hogy rendszeresen gondot okoz számukra a jelzáloghitel törlesztése, és az ügyfelek harmadának volt bármilyen fizetési nehézsége.

A jövőbeli fizetési nehézségre számítók aránya továbbra is stabil a személyi hiteles ügyfelek körében, 29%-uk számít fizetési nehézségre, közülük 11% válaszolta azt, hogy biztosan nehéz lesz a hitel törlesztése. Ezek az arányok összességében a 2020-as eredményeket tükrözik, nem látszik szignifikáns növekedés.

Ezzel szemben a jelzáloghitelekkel kapcsolatban az ügyfelek nagyobb arányban számítanak a közeljövőben fizetési nehézségekre. Míg 2020-ban a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek 22%-a várt bármilyen nehézséget a rendszeres törlesztésnél (és 12%-uk biztosan arra számít, hogy gondot okoz a havi törlesztés), addig 2021. I. félévében már a jelzáloghiteles ügyfelek 34%-a számít fizetési nehézségre. Bár a törlesztési nehézségekre biztosan számítók aránya stabil, a törlesztési nehézséget valószínűsítő ügyfelek aránya szignifikánsan megemelkedett 2021-ben, valójában megduplázódott, 10%-ről 21%-ra emelkedett egy fél év alatt. Nagyobb arányban számítanak törlesztési nehézségre az alacsonyabb végzettségű ügyfelek, illetve, akiknek már a közelmúltban is nehézséget okozott a hitel törlesztése.

„A felmérés május közepe és június eleje között készült, amikor még nem jelentették be a törlesztési moratórium folytatását. Ebben az időszakban még sok érintett ügyfél lehetett bizonytalanságban a tekintetben, hogy vajon továbbra is elérhető lesz-e a moratorium számára. Ezt figyelembe véve is megnyugtató, hogy a személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek körében nem számítottak ebben az időszakban magasabb szintű fizetési nehézségekre az ügyfelek.” – értékeli az adatokat Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – „A jelzáloghitel ügyfelek körében azonban megtört a több éves stabil állapot, és emelkedni kezdett a fizetési nehézséget jelentő, illetve a közeljövőben erre számító ügyfelek aránya. Bár a felmérést követően bejelentették a moratórium meghosszabbítását, ami sokak számára okoz átmeneti megkönnyebbülést, a számok előrevetítik, hogy az ügyfelek egy jelentős tömegének okoz várhatóan nehézséget a jelzáloghitelek törlesztése.”

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.

