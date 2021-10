A pandémia meglepő hatása: jelentősen nőtt a privátbanki ügyfelek megtakarítása

Eredményes évet tudhat maga mögött a privátbanki szektor, jelentősen gyarapodtak az ügyfelek megtakarításai – mondta a Portfolio-nak az SPB Befektetési Zrt. privátbanki üzletágát irányító Széplaki Julianna. A szakember szerint a pandémia miatt kedvező beszállási lehetőségek alakultak ki a vállalati kötvények piacán, beszélt arról, melyek a legjobban teljesítő szektorok a kötvénybefektetések esetében, és szó esett arról is, milyen növekedési lehetőséget kínál a hazai piac egy kisebb és független szereplőnek, amilyen az SPB.

Hogyan hatott a privátbanki ügyfelek vagyonára a másfél éve tartó pandémia?

A pandémia kedvezően befolyásolta a hazai privátbanki ügyfelek megtakarításait, ennek köszönhetően a számláikon kezelt összvagyon az idei első félév végére már a hétezer milliárd forintos szintet is átlépte.

Ennek több oka is van. Egyrészt a privátbanki ügyfélkör jövedelmi viszonyai nem változtak érdemben tavaly március óta, másrészt a megtakarítási oldalt erősítette a lezárások miatti fogyasztás-csökkenés, ráadásul a válságok általában tartalékolásra ösztönzik az embereket, ez látszik az államkötvények értékesítésénél, a részvények forgalmában, vagy a hazai befektetési alapok állományának növekedésében is.

A lakossági megtakarítások minden szegmensben nőttek, és a pandémia miatt kedvező beszállási lehetőségek alakultak ki a tőkepiacokon,

amit a privátbanki ügyfélkör ki tudott használni, ily módon a hozamok is jelentősen növelték a befektetéseik értékét.

Az elmúlt másfél évben volt átrendeződés az SPB által kezelt portfóliókban az egyes eszközosztályok között?

A befektetési filozófiánkat alapításunk óta a kötvényorientáció dominálja, azonban a tavaly márciusi, pánikszerű eladási hullám jó lehetőséget kínált arra, hogy az egyedi részvényeket is nagyobb arányban beemeljük az ügyfelek portfóliójába.

Így az elmúlt másfél évben egy nagyjából 90 százalékos kötvénytúlsúlyból visszajöttünk 60 százalék körüli szintre,

tehát jelenleg ekkora részét teszik ki a portfólióinknak a kötvények, míg 18 százalék a befektetési alapok és 15 százalék a részvények aránya.

A kötvények között a hazai vagy inkább a külföldi papírok dominálnak?

Az instrumentumok száma miatt elsősorban a külföldi kötvények felé orientálódunk, az ügyfeleinknek főleg euróban vagy dollárban denominált, jellemzően vállalati kötvényekből építünk portfóliókat. A külföldi kötvénypiacok révén ugyanis egy sokkal szélesebb palettáról tudunk egyedi papírokat ajánlani, így jobban tudjuk diverzifikálni a portfóliókat.

Ettől függetlenül jó és ösztönző kezdeményezésnek tartjuk az MNB Növekedési Kötvényprogramját, amelynek eredményeképpen az elmúlt 2-3 évben több százmilliárd forint értékben bocsátottak ki a hazai vállalatok is kötvényeket, és a bankhitel mellett a forrásszerzésnek ezt a formáját is kezdik használni a hazai cégek.

Nagyjából milyen hozamokat lehet ma elérni az eurós és dolláros kötvényeken?

Az adott ügyfél személyes befektetési céljainak, hozamelvárásainak és kockázattűrő képességének felmérése után valamennyi ügyfelünk számára egyedi portfóliót állítunk össze, így az egyes portfóliók kockázata igen jelentősen eltér egymástól, ezért a hozamaikat tekintve is nagy a szórás, emiatt nehéz általánosságban beszélni az eredményeinkről. Ugyanakkor

a jelenlegi piaci körülmények között 5 és 8 százalék közötti hozamelvárás a reális az euró- vagy dollárkötvények esetében,

tehát nagyjából ennyit lehet elérni egy megfelelően diverzifikált kötvényportfólióval. Az Európai Központi Bank vagy a FED alapkamatait elnézve véleményem szerint ez igen szép teljesítmény euróban vagy dollárban.

A kiemelkedő idei hozamainknak is köszönhetően egyébként a kezelt vagyonunk is jelentős, 14 százalékos bővülést mutatott 2021 első három negyedévében: a tavaly év végi 67 milliárd forintos szintről idén szeptember 30-ig 76,4 milliárdra emelkedett a privátbanki szegmensben kezelt összvagyonunk.

Melyek mostanában a legjobban teljesítő szektorok a kötvénybefektetések esetében?

Manapság a kötvényeken belül is főként a pénzügyi szektor szereplői – a bankok és biztosítók – által kibocsátott papírokra fókuszálunk, ám ezek mellett az amerikai légiközlekedési szektor és az energiacégek kötvényeit is előnyben részesítjük. Ugyancsak keresettek ügyfeleink körében az úgynevezett ESG befektetések, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból felelős vállalatok értékpapírjai – részvényei és kötvényei egyaránt –, mivel ezekbe a szektorokba a jövőben is hatalmas mennyiségű tőke áramlik majd világszerte.

Az online jelenlét – és általában a digitalizáció – a hazai privátbanki szektorban is felgyorsult a pandémia hatására. Az SPB-nél milyen fejlesztések zajlanak még ezen a téren?

Néhány hónapja élesítettük a MySPB mobilalkalmazásunkat, amellyel ügyfeleink a mobiljukon keresztül bármikor lekérdezhetik globális portfóliójukat különböző szempontok – például szektor, régió vagy deviza – alapján, akár konkrét instrumentumig is lebontva. Az applikációt immár ügyfeleink harmada használja portfóliója napi szintű lekérdezésére, illetve befektetése hosszabb távú múltbéli teljesítményének követésére.

A digitalizáció mellett a privátbanki szektor jövőjét leginkább meghatározó tényező a vagyonkoncentráció. Milyen növekedési lehetőséget kínál a hazai piac egy kisebb és független szereplőnek, amilyen az SPB?

Privátbanki üzletágunk növekedési stratégiája három fő pillére támaszkodik. Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy Magyarország független private banking szolgáltatójaként az általunk kínált értékajánlat igen vonzó az ügyfelek számára. Másrészt az üzletág növekedési stratégiájának megvalósításában számíthatunk az értékrendünk iránt elkötelezett értékesítési hálózatunk támogatására is. Végül kulcsfontosságú a prémium banki üzletág fejlesztése is, hiszen a prémium ügyfelek javarésze idővel privátbanki ügyféllé válik vagyoni gyarapodása révén. Stratégiai célkitűzésünk, hogy az SPB Befektetési Zrt. a jövőben tovább erősítse független private banking szolgáltatói pozícióját.

