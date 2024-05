200 milliárd forinttal növelte az EXIM a Baross Hitelprogram tavalyi 1000 milliárdos keretét

A kereskedelmi bankok a tavalyi évben 15-20 százalékos forint kamatszint mellett kínáltak vállalati hiteleket az ügyfeleiknek, ez pedig a vállalati hitelezés erőteljes lassulásához vezetett. Ez volt az a makrogazdasági környezet, amelyben az EXIM Magyarország a kormány döntéseinek megfelelően elindította a Baross Gábor Hitelprogramot, ami nagy mértékben hozzájárult a tavalyi évben a mérlegfőösszeg és a hitelállomány emelkedéséhez – mondta el a Portfolio-nak Hoffmann Mihály, az EXIM Magyarország pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

Több mint 74%-kal 3642 milliárd forintra emelkedett tavaly az Eximbank mérlegfőösszege, a bank hitelállománya pedig 50%-os bővüléssel megközelítette a 2500 milliárd forintot. 2023 folyamán az EXIM Magyarország ügyfeleinek száma 15%-kal nőtt, így összesen 3344 vállalkozás támogatásában vesz részt az idén 30 éves intézmény. Az ügyfelek közel 90 százaléka a magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozások közül kerül ki.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 16. Hatalmasat nőtt az Eximbank, csaknem 1500 milliárdot folyósított egy év alatt

A hitelfolyósítások összértéke tavaly közel 1444 milliárd forint volt, így a 2022. évi folyósítások két és félszeresét is meghaladta. Fontos szerepet játszott ebben az 1000 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram iránti erős kereslet. A program keretében

2023-ban 2767 darab szerződést kötöttek a megcélzott magyar vállalkozások, év végéig 732 milliárd forint került folyósításra.

A tavalyi növekedést a bank stabil pénzügyi mutatók mellett valósította meg a társaság közleménye szerint: a magas tőkeellátottság és likviditás, valamint a javuló portfolióminőség mellett pozitív, 18,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2023-at a bank.

Érdemi segítség a vállalkozásoknak a Baross Gábor Program

Hoffmann Mihály pénzügyi vezérigazgató-helyettes az eredményt értékelve a Portfolio-nak elmondta, hogy a kereskedelmi bankok 2023-ban 15-20 százalékos, extrém magasnak tekinthető kamatszint mellett kínáltak vállalati hiteleket az ügyfeleiknek, ez pedig a vállalati hitelezés érdemi lassulásához, befagyásához vezetett. Ez volt az a makrogazdasági környezet, amelyben az EXIM Magyarország a kormány döntéseinek megfelelően elindította a Baross Gábor Hitelprogramot, ami nagy mértékben hozzájárult a tavalyi évben a mérlegfőösszeg és a hitelállomány emelkedéséhez.

2023. március és 2023. december között az új vállalati hitelszerződések több mint negyedét (28%), 868 milliárd forintot a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében szerződött hitelek adták. 2024 elején további 200 milliárd forinttal bővítették a hitelprogram keretét az élénk kereslet miatt.

A vezérigazgató-helyettes a részletekről elmondta, hogy a Baross Gábor Hitelprogramot úgy tervezték, hogy abban a mértékben és olyan módon segítse a vállalkozásokat, ahogy nekik arra a leginkább szükségük van. A tavaly februári bejelentést követően márciusban már meg is kezdték a folyósításokat, hiszen a gyorsaság volt az egyik kiemelt tényező a program hatékonysága tekintetében. A másik fontos szempont a kondíciók kialakítása volt: forintban 5-6 százalékon, euróban pedig 3-3,5 százalékon nyújtottak hitelt a vállalkozások számára, ami figyelembe véve a hozamkörnyezetet „valóban életet mentett sok vállalkozás esetében”.

Hozzátette, a harmadik fontos szempont az eszközök sokfélesége volt: a hitelprogramot úgy állították össze, hogy abban az elején nagy súllyal forgóeszközhitelek szerepeljenek, hiszen ez a vállalkozásoknak már rövid távon is segítséget nyújtott. Emellett voltak beruházási hitelek is, és lízing is szerepelt ebben a programban, amelyek már a vállalkozások hosszabb távú terveit is támogatták. Hoffmann Mihály elmondta azt is, hogy a kormány döntésén múlik, hogy folytatódik-e a Baross Gábor Hitelprogram, ebben a döntésben pedig alapvetően a makrogazdasági környezet alakulása fog fontos szerepet játszani.

A hitelezési tevékenység forrását az Eximbank a hitelfelvétel mellett elsősorban a hazai és közel egy évtized után a nemzetközi piacokon történő újbóli kötvénykibocsátásokkal biztosította.

A bank 2023 tavaszán egy 1,25 milliárd dollár értékű sikeres nemzetközi devizakötvény-kibocsátást hajtott végre, ősszel pedig több mint tíz év után újra euró alapú nemzetközi kötvénykibocsátást valósított meg. Utóbbi keretében 1 milliárd eurónyi kötvényt értékesített a tőkepiacon.

Az EXIM intézménypáros másik tagja, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) biztosítói kötelezettségvállalási állománya a 2022. év végi állományhoz képest 11%-kal magasabb, 775 milliárd forint lett, és mérlegfőösszege is 11%-kal növekedett. Az egyedi ügyletek esetében a Magyar Exporthitel Biztosító és az Eximbank szorosan együttműködik, mivel az Eximbank által nyújtott vevőhitelek és segélyhitelek MEHIB-biztosítás mellett valósulnak meg.

A cikk megjelenését az Eximbank támogatta.