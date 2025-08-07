Duplán terhelhettek a számlára egyes tranzakciókat az OTP-nél (2.)

Egyes tranzakciókat duplán is terhelhettek egyes OTP-s ügyfelek számláján, a probléma megoldásán már dolgozik a bank.

Az OTP Bank az oldalán azt írja:

Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.

Az Index cikkéből az is kiderült, hogy más banknál is előfordulhatott hasonló eset, az ügyben az Erste Bank is közleményt adott ki, amelyben kiemelték,

külső szolgáltató hibája miatt 2025. augusztus 7-én tévesen duplán terhelődött néhány 2025. július elején végzett bankkártyás vásárlás.

Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget! – áll az Erste Bank közzétételben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images