Milyen lesz a régió befektetési környezete a következő években?

Az 1991-ban alapított Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) az idén 24. alkalommal rendezte meg éves befektetési konferenciáját, amely a legnagyobb és legrangosabb szakmai rendezvénye a hazai VC/PE piacnak. A konferencia egyrészt a közép-és kelet európai kockázati és magántőke szektor legjelentősebb szereplői, befektetői, cégvezetői és üzleti döntéshozói számára teremtett fórumot a piaci trendek megosztására, megvitatására, másrészt a legaktuálisabb témákat mutatta be a szektor prominens szereplőivel.

Startupból unikornis

Hogyan válnak Európa leggyorsabban növekvő startup vállalkozásai unikornisokká? – tették fel a kérdést a McKinsey& Company szakértői bevezető előadásukban. Harry Schiff, a McKinsey kanadai szakértője szerint az európai piac 2021-ig minden korábbinál gyorsabban hozott létre unikornisokat: 2021-ben ez a szám már elérte a 86-ot is.

Matécsa Márta, Partner, McKinsey & Company és Harry Schiff, Consultant, McKinsey& Company

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a földrajzi terjeszkedés népszerű, de sokszor nem hatékony növekedési csatorna: a statisztikák szerint a leggyorsabban növekvő scaleup vállalatok 2+ évvel később kezdték nemzetközi terjeszkedésüket, mint azok, amelyek lassabb növekedést produkáltak. A nemzetközi terjeszkedés speciális szegmense, ha egy európai vállalat az Egyesült Államokban próbálkozik: a szakértő azt tanácsolta azoknak az európai scaleupoknak, akik amerikai terjeszkedésben gondolkoznak, hogy rendelkezzenek egy meghatározó amerikai befektetői háttérrel, egy kipróbált terjeszkedési forgatókönyvvel, valamint egy olyan vezetővel, aki elkötelezett a terjeszkedés mellett.

Krajcsi Gergely, Growth Finance & Venture Debt, European Investment Bank, Lukáš Macko, Senior Investment Associate, Orbit Capital, Russell Lerman, CEO, Fuse Capital, Lyall Davenport, Principal, Claret Capital Partners, Damian Polok, Vice President, Silicon Valley Bank és Milicsevics Milos, Vállalkozás és Innováció Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

A konferencia első panelbeszélgetésének résztvevői arra keresték a választ, hogy milyen szerepe lehet a venture debt-et nyújtó alapoknak a korai fázisban lévő vállalkozások életében. Felvázolták a venture debt és a kockázati tőkefinanszírozás között fellépő pozitív szinergiát és kiegészítő szerepet, és foglalkoztak a venture debt hitelpiac jövőjével is. A nemzetközi beszélgetés résztvevői elmondták, hogy több, jelentős növekedést mutató cég is van a kelet-közép európai régióban: kvantitatív és kvalitatív értelemben is növekedést látnak.

Folyamatosan változó piaci körülményekre kell számítani

Tapasztalatuk szerint ugyanakkor sokszor nem elég türelmesek a nagy bankok a tőkebefektetések iránt, időbe telik - akár 5 évbe is -, amíg ki tudnak alakítani egy jó portfólió. Vannak olyan nagybankok is, amelyek el is hagyták ezt a piacot. A piaci szereplők keresik a lehetőségeket, az ágazatban is jelentős változások vannak: kezdenek elválni a jó és a rossz minőségű portfóliók, elindult egy differenciálódási folyamat.

Sok vállalkozásnak okozott érdemi kihívást, hogy megtartsa piaci pozícióját, a piacok megváltoztak, a szemlélet átalakult, sokkal inkább a cashflow-ra figyelnek a befektetők. Ezzel párhuzamosan az új finanszírozási eszközök megjelenése stabilizálta az európai piacokat - hangzott el.

Kiosztották a 2023-as Harsányi díjat



Az Európai Beruházási Alap (EBA) nyerte a Harsányi díjat, amelyet a vállalkozói folyamatok fejlesztéséhez való kivételes hozzájárulásáért adományozott a HVCA.



A díjat a HVCA - Portfolio Investment Conference 2023 konferencia keretében adta át Eszter Elemér, a HVCA elnöke Cyril Gouiffes-nek, az Európai Beruházási Alap Social Impact Investing üzletágvezetőjének.



Cyril Gouiffes a díj kapcsán elmondta, hogy az első magyarországi tevékenységük 2003-ra nyúlik vissza, azóta több mint 15 ezer magyar kkv-t támogattak befektetésekkel magyar pénzügyi közvetítőkön keresztül, összesen 332 millió euró értékben, garancia és értékpapírosítás formájában.

A Kockázati és Magántőke befektetések - Alapok Alapja struktúrája - nemzetközi gyakorlat című panelbeszélgetés résztvevői szerint nehezebbnek tűnnek a várható piaci viszonyok: arra számítanak, hogy a finanszírozási források egyre szűkülnek, a magántőke alapok - legalábbis az elmúlt 10 évhez képest - kevésbé lesznek aktívak. A tőkebefektetések kulcsfontosságúak az innováció és a kkv-k erős és rugalmas hálózatának kialakítása szempontjából Európa-szerte.

Az Európai Bizottság és a tagállamok a közelmúltban összeállították az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezést, (ETCI: European Tech Champions Initiative) amely jelentős tőkebevonást tesz lehetővé az említett növekedési fázisban, éppen azért, hogy európai finanszírozási forrásokkal tudják elősegíteni az európai regionális bajnokok növekedését.

Sztárok és sztárbefektetők

A korábbi évekhez hasonlóan az idei konferencián is szóba kerültek az iparághoz áttételesen kapcsolódó társadalmi kérdések is. Az esemény keynote speakere Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok magyar kardvívó volt, aki bemutatta az általa alapított MEEF-et, a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát.

Ennek célja, hogy üzleti partnerek bevonásával és oktatási intézményekkel közösen programokat dolgozzon ki élsportolók számára, karrier-, pénzügyi- és jogi tanácsadást nyújtson, valamint támogassa a magyar élsportolók visszavonulás utáni társadalmi beilleszkedését. Keresi azokat a lehetőségeket, ahol a hazai private equity iparág és a MEEF munkája összekapcsolódhat, ahol a HVCA tagsága által képviselt üzleti gyakorlat és az élsportolók segíthetik egymást.

Szilágyi Áron, társadalmi elnök, Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma

A délutáni program első panelbeszélgetésének résztvevői arra keresték a választ, miért előnyös az RTL-en futó Cápák között c. műsorhoz hasonló startup-pitch műsor a befektetői közösség számára. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a széles közönséghez eljutó, főműsoridős műsorok hatékonyan mozdítják elő a vállalkozói szellemet: nem véletlen, hogy például az Egyesült Államokban számos élsportoló és filmsztár is megjelenik befektetőként ezekben a realitykben.

Végh Richárd, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde, Perepelica Kirill, Co-founder, Munch, Balogh Péter, CEO, STRT Holding Zrt. és Horgos Lénárd, partner, Absolvo Consulting

Balogh Péter, az STRT Holding Zrt. CEO-ja szerint a legfontosabb különbség a showműsor és egy "hagyományos" startup pitch között, hogy az üzleti életben az első találkozón nem szokták eldönteni, hogy beszállnak, addig csak pár hét alatt és pár megbeszélés után jutnak el. Úgy látja, hogy bár idén szinte teljesen felszáradtak a korai fázisú startupoknak szánt befektetői források, továbbra is indulnak inkubátorprogramok. Minden új ilyen program növeli a versenyt, szélesíti a kínálatot és növeli azoknak a csapatoknak a számát, akik segítséget kapnak az induláshoz.

Györkő Zoltán, board elnök, Startup Hungary, Eszter Elemér, elnök, HVCA, Csillag Péter, elnök, HunBAN, Budai Judit, partner, Szecskay Ügyvédi Iroda és Molnár András, vezérigazgató, PortfoLion Capital Partners

A konferencia záró panelbeszélgetésén a HVCA, HunBAN és a Startup Hungary képviselői világítottak rá az egyes szervezetek szerepére és kezdeményezéseire a regionális VC és PE közösségen belül. Arról is beszélgettek, hogy milyen lehetőségeket rejt a résztvevő szervezetek tevékenységének összehangolása, együttműködésének elősegítése, és az együttműködés hogyan tud maximális hatást gyakorolni a hazai startup ökoszisztémára.

