Közelebb került Magyarország a legnagyobb befektetőkhöz

A térségünk a tőkepiacok tekintetében komoly növekedési potenciállal rendelkezik, sok külföldi befektető mégis nehézkesen éri el a régiónkat, mivel ezek a piacok számukra túl kicsinek számítanak vagy egy magánbefektetőnek túl távoliak és ismeretlenek. A hazai befektetők mellett ezeket a befektetőket célozzák meg annak a tőzsdén kereskedett befektetési alapnak (Exchange Traded Fund, ETF) a befektetési jegyei, amely a kelet-közép-európai régió hét országának legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényeit fogja össze. Fazekas Gábort, az OTP Global Markets igazgatóját az OTP CETOP részvényalap bevezetéséről, a régió helyéről és megítéléséről a külföldi nagybefektetők portfóliójában, valamint a befektetési megoldásban lévő lehetőségekről kérdeztük.

Április közepétől vásárolhatók meg az OTP CETOP ETF befektetési jegyei: mik az elmúlt hetek eredményei, mit lehet leszűrni az első számokból?

A befektetési jegyek értéke a bevezetéskori 10 eurós névértékről több mint 2 % körüli mértékben emelkedett, felülteljesítve a fejlett piacokat, ami jól mutatja, hogy a befektetők kedvelik a régiót. Az első hetekben kedvező forgalmat tapasztaltunk, több millió eurónyi likviditás választotta ezt a terméket, ami alapján kijelenthetjük, hogy felkeltettük a befektetők érdeklődését. Ráadásul a bevezetést követő felívelést némileg meg is törte a nemzetközi piacokon látható korrekciós hullám. Részben azért, mert nem igazolódtak a FED-kamatvágással kapcsolatos korábbi várakozások, és mélyült a közel-keleti konfliktus, ami szintén aggodalommal töltötte el a piacokat.

A részvényalap a kelet-közép-európai régió blue chipjeit (nagy kapitalizációval rendelkező papírok – szerk.) tartalmazza és a régió papírjai – ígéretes növekedési potenciál mellett – továbbra is alulértékeltnek számítanak a nyugati piacok értékeltségéhez képest. Így azt hiszem, hogy ez egy több mint szép rajt volt a kifejezetten nehéz körülmények ellenére is.

Az OTP Global Markets az ETF fizikai árjegyzőjeként jelent meg az utóbbi hetek kommunikációjában. Mit jelent ez pontosan, miért fontos az OTP Global Markets számára ezen ETF?

Az OTP Global Markets a termék árjegyzője és egyben a termék mögött működtetett teljes infrastruktúra egyik megteremtője és üzemeltetője. Hadd legyek teljesen őszinte: az OTP Global Markets számára a CETOP ETF messze több mint egy kiváló ajánlat a befektetői közösség felé. Ez egy önazonos, az OTP Global Markets számára hosszú távon is mintaadó termék.

Úgy tekintek erre a termékre, mint az OTP Global Markets regionális megjelenésének egyik első és egyben kiemelten fontos mérföldkövére. Az ETF előállítása mögötti előkészítő munkálatok már több éve zajlanak, ám maga a részvényalap számunkra csupán az első lépés, a terveink szerint messze nem ez az utolsó befektetési megoldás, amivel a regionális piacokhoz való hozzáférést kívánjuk biztosítani a befektetőink számára.

Mi az ETF?

Az Exchange Traded Fund (ETF) egy speciális befektetési alap, amelynek a befektetési jegyeivel a tőzsdén kereskednek, tehát nyílt piaci körülmények között lehet adni-venni azokat. Bonyolultnak tűnhet egy sima részvényhez képest, amely csak saját magát reprezentálja, de az ETF valójában egyszerűsít: egyetlen instrumentummal tehetünk szert egy jellemzően komplex befektetési portfólióra.

Milyen háttérmunka előzte meg a CETOP ETF indulását?

Ahogy említettem évek óta dolgozunk már azon, hogy egy ilyen mondhatni „dobozos termékben” biztosítsuk a befektetők számára a hozzáférést a kelet-közép-európai régió legnagyobb kapitalizációjú és forgalmú papírjaihoz. Ehhez mindenekelőtt egy olyan indexre volt szükség, amely valós időben képezi le a 7 érintett ország – Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – tőzsdén jegyzett blue chipjeit. Ez maga a CETOP NTR index, amelyben összesen – maximum - 25 részvény szerepelhet, piaci forgalom és kapitalizáció alapján, amelyek súlya félévente felülvizsgálatra kerül.

Az alapos előkészítő munkának köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy az árjegyzői robotunk segítségével összekössük a régió legfontosabb piacait, termékeit, és az abból képzett értékpapírt közvetlenül elérhetővé tegyük a hazai parketten,

leküzdve az eltérő devizák, illetve a helyi piaci elszámolási folyamatok okozta nehézségeket. A kialakított árjegyzői modulunk folyamatosan számolja és közvetlenül kereskedhetővé teszi az ügyfeleink számára a CETOP ETF-et a hazai parketten. Képesek vagyunk arra, hogy automatikusan, azonnal fedezzük a mögöttes piacokon az egyedi részvényeket. Számomra, számunkra ez a megoldás adja az ETF valódi különlegességét, a régóta vágyott stratégiai áttörést, hogy valódi régiós megoldásokat kínáljunk a teljes befektetői közösségnek.

Hol van jelenleg a régió helye egy nyugat-európai, amerikai vagy ázsiai nagybefektető portfóliójában? Miért érik el nehézkesen ezt a területet a befektetők?

Egy tengerentúli, távol-keleti vagy akár csak nyugat-európai befektető számára a régiónk sok kis országból áll, amelyek mindegyike más nyelvet beszél, másképp szabályozza a pénz- és tőkepiacait, tehát számos sajátosság terheli. Nehéz számukra ezeket egyesével megismerni, követni, beépíteni az üzleti gyakorlatba, arról nem is beszélve, hogy a piacok mozgása teljesen más logika alapján is történhet, mint amit eddig ismertek.

Ezenfelül, ha valaki szánt elég időt és energiát arra, hogy az egyes piacokat megismerje, még mindig meg kell küzdenie az ügyletek okozta elszámolás-technikai nehézségekkel. Az OTP Csoportnak és benne a Global Marketsnek azonban ez a régió az otthona, mi ezen piacokra kívánunk – ha úgy tetszik – ajtót nyitni és a regionális tőkepiacokhoz való hozzáférést megkönnyíteni mindenki számára.

Hogyan változtathat ezen a helyzeten az OTP CETOF ETF? Miért tudják ezt a befektetők jobban használni, mint más megoldásokat?

Ha például egy amerikai nyugdíjalap területi alapon is diverzifikálná a befektetési portfólióját, és nem hagyná ki ezt a régiót sem, akkor most már egyszerűen, egy részvényalap keretében férhet hozzá a kelet-közép-európai régió blue chipjeihez. Eddig a legtöbben ezt úgy próbálták megoldani, hogy országonként kiválasztottak egy-egy „referencia-papírt”, de már így is szükség volt az adott piac valamilyen fokú ismeretére.

A lehetőség azért hiánypótló, mert ilyen, a régiót lefedő, passzív módon kezelt és egyszerűen kereskedhető tőzsdei terméken keresztül elérhető részvényalap eddig nem volt,



és az OTP Csoport is azért tudta elérhetővé tenni, mert mára – azzal, hogy 12 országban jelen vagyunk – a régió meghatározó szereplőjévé váltunk. Ismerjük a helyi sajátosságokat, értjük a helyi piacokat, és kaput nyitunk rá a nemzetközi befektetők számára. Mindez szorosan illeszkedik az OTP Global Markets régiós céljaiba is.

Vannak konkrét befektetői célcsoportok, akiket el szeretnének érni ezzel a termékkel? Kik lehetnek ők?

Úgy vélem, hogy bármely befektetői csoportba tartozó szereplőnek – aki régiós részvény-kitettségben gondolkodik – megfontolásra érdemes a kialakított termékünk. Nagy örömmel láttam, hogy az első kereskedési napokat követően sok és sokféle helyről érkezett visszajelzés, amelyeket szinte azonnal használni tudtunk.

Valahol a tőzsde csodája, hogy a terméket magán-, illetve intézményi befektetők számára is azonnal elérhetővé tudtuk tenni, így széles kaput nyitottunk minden szereplő számára, érkezzen bárhonnan.

Arra számítok, hogy a befektetők hullámokban érkeznek majd: kezdetben magánbefektetők jelenhetnek meg nagyobb arányban,

majd a tényleges állomány növekedését látva és a meglehetősen stabil és likvid piaci árjegyzést megtapasztalva, ami ezeken a piacokon ritka jelenség, egyre több érdeklődő jelenhet meg az intézményi szektorból.

A földrajzi lefedettséget tekintve – az OTP Csoport erős régiós pozíciójára építve – hazánkból induló, de folyamatosan szélesedő befektetői közösséget várunk. Ugyanakkor – ami nagyon biztató jel – már Nyugat-Európából is érkeztek visszajelzések, hogy érdekesnek találják a kezdeményezést.

Meg lehet határozni azokat a területeket, ahol a legnagyobb növekedési potenciál mutatkozik a régióban? Mi alapján választják ki az alapban szereplő részvényeket?

Az akár 25 tagú kosarat az említett hét ország tőzsdéinek legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényei alkotják. Magyarországról – egyelőre – 3 blue chip szerepel benne, a Richter, a Mol és az OTP Bank, de ha megpróbáljuk meghatározni, hogy milyen szektorok képviselői kaptak ebben a félévben a kosárban helyet, számos bankot és olajtársaságot találhatunk. Nem emelnék ki külön egy területet sem, ám az látható, hogy Közép-Európa ma a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, amely minden befektető számára izgalmas lehetőség lehet.

Arra, hogy a térség papírjai jelenleg alulértékeltek, több elemzés is felhívta már a figyelmet – például az OTP Bank befektetési stratégiája is néhány héttel ezelőtt. A régiós kötvénypiacok kockázati felára a háború előtti szinten van, tehát a sokáig megfigyelhető régiós árazási diszkont eltűnt. A régiós részvények árazása azonban jelentős elmaradást mutat. A közép-európai vállalati profitok jelentősen nőttek, ennek ellenére az indexben szereplő papírokat a könyv szerinti értékük közelében kereskedik, 20-30%-kal a historikus átlag alatt.

Összehasonlításképpen az S&P500-ban szereplő vállalatok a könyv szerinti értékük 4,5-szeresén forognak (az összehasonlítás publikus, piaci információkból származik 2024. április 15-e és 26-a közötti adatok alapján – szerk.). Az is jól mutatja a régió árazását, hogy a tavalyi vállalati eredmények 7,2-szereséért lehet megvenni régiós részvényeket, ami historikusan is alacsony P/E-nek számít. Az S&P500-ban ez az érték 23-szoros szinten van. Mindezek alapján hosszabb távon, a geopolitika kockázatok ellenére is komolyak a várakozásaink a régió felértékelődésével kapcsolatban.

