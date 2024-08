Felülteljesít az amerikai részvénypiac: hogy lehet profitálni ebből?

Az amerikai gazdaságban a következő fél-egy évet a választások fogják meghatározni, és lefelé mutató kockázatot jelent a magas kamatkörnyezet. Ugyanakkor, ha sikerül elkerülni a mélyebb recessziót, és a Fed kamatcsökkentési ciklusba kezd, az pozitív hatással lehet az amerikai részvénypiacra – mondta el a Portfolio-nak Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere.

Az elmúlt félévben az amerikai részvénypiac ismét felülteljesítette a fejlett piacok többségét. Ez köszönhető nagyrészt annak, hogy a technológiai szektor és az ún. „Hihetetlen Hetes” - tehát az amerikai technológiai óriások - ismét felülteljesítették az amerikai papírok többségét, sőt, lényegében az összes fejlett piaci papír többségét.

Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere szerint ezt magyarázza nagyrészt a mesterséges intelligencia iránti fokozott érdeklődés, de ezeknek a cégeknek az eredményvárakozása is emelkedett, illetve a tényleges eredmények is folyamatosan jobban alakultak, mint azt az elemzők várták. Ugyanakkor jól teljesítettek még a pénzügyi cégek is, illetve az ipari szektor papírjai. Az első félévben alulteljesítettek viszont a ciklikus papírok, illetve a kamatérzékeny szektorok.

A portfóliómenedzser szerint a következő fél-egy évet az amerikai választások fogják meghatározni, de lefelé mutató kockázat a magas kamatkörnyezet is. Ugyanakkor, ha sikerül elkerülni a mélyebb recessziót, és a Fed kamatcsökkentési ciklusba kezd, az pozitív hatással lehet a piacra. Hozzátette: a legjobb forgatókönyv egy "soft landing" vagy egy enyhe lassulás, amely lehetőséget adhat a kisebb és közepes kapitalizációjú cégeknek is a növekedésre. Az elmúlt időszakban nem tapasztaltak extra kockázatnövekedést a politikai, választási hírek kapcsán, a piac normálisan viselkedett. Ami változást okozott, az a gazdasági hírek megjelenése volt, pontosabban a kedvezőbb inflációs adat, illetve a munkanélküliségi számok.

Hogy lehet profitálni az amerikai piacokból?

Az OTP Alapkezelő nemrég új részvényalapot indított, kimondottan az amerikai piacra fókuszálva. Az OTP USA Részvény Alappal kapcsolatban Halas Zoltán elmondta, hogy az lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egyetlen tranzakcióval hozzáférjenek a világ legnagyobb és legfejlettebb részvénypiacához. Az alap aktívan kezelt, így mindig az aktuális gazdasági helyzethez és piaci várakozásokhoz igazítják a portfólió összetételét. A befektetési jegyek forintban, dollárban és euróban is megvásárolhatók.

Az alap azok számára lehet előnyös, akik egy diverzifikált portfólió részeként vásárolják meg a befektetési jegyeit.

„Július első felében indítottuk az alapot, az első tapasztalatok pozitívak. Alapvetően ez egy hosszú távú befektetésként ajánlott termék, az ajánlott befektetési időtáv 5 év, ez pedig azt jelenti, hogy mi hosszú távon pozitívan állunk az amerikai piachoz” – mondta a portfóliómenedzser.

A cikk megjelenését az OTP Alapkezelő támogatta. A cikk nem minősül befektetési ajánlatnak vagy tanácsadásnak. Az említett befektetési alap részleteiről az alapkezelő honlapján tájékozódhat.

