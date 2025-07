Accorde: a kockázatok csökkentése mellett tesszük le voksunkat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Mozgalmas első nyári hónapot követően csendes júliust tudhatunk magunk mögött, amely némi rotációt hozott a szélsőségesen pozicionált európai részvénypiacról az Egyesült Államok felé tandemben a kockázatosabb, magas bétájú eszközökkel. Ennek és a mesterséges intelligencia körüli hype folytatódásának köszönhetően szinte minden napra jutott egy abszolút csúcs a magas kapitalizációjú részvényeket tartalmazó indexekben, miközben a mid cap itt is lemaradó volt, az európai részvényeket tömörítő indexekhez hasonlóan év eleji csúcsai körül. Öröm az ürömben, hogy az idei évben világ szinten is kiemelkedő régiónk erős hónapot zárt, ennek köszönhetően kis mértékben csökkentettük ajánlott portfóliónkban ilyen fajta kitettségünket, nem utolsó sorban tartva az oroszok reakciójától Trump napokban lerövidített határidejére.

A régiós részvénypiacok mellett jól teljesítettek (részben) régiós vállalati kötvényeink is, így itt sok esetben mozdultunk állampapír felé az alacsony vállalati felárak miatt, de ott is szelektíven a historikusan alacsony országkockázati felárak miatt a régióban. A beszűkült spreadeket, valamint az EU számára nem túl előnyös vámalkut tekintve lejáratban is érdemes lehet rövidíteni, így mindkét fronton a kockázatok csökkentése mellett tesszük le voksunkat."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 10%

EUR kitettség: 50%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 15%

