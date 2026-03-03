Vörös jelzés a piacokon: az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka

A piaci dinamika elsődleges mozgatórugója a bizonytalanság, amely a Közel-Keleten érdekelt szektorokat – különösen a légitársaságokat és az autógyártókat – érinti leginkább negatívan. Ezzel szemben a védelmi ipar és az energiaszektor papírjai felértékelődtek, miközben az izraeli tőzsde paradox módon pozitív korrekcióval reagált a biztonságpolitikai várakozások változására.

A makrogazdasági kilátásokat az olajár-szcenáriók határozzák meg: egy tartós, 100 dollár feletti hordónkénti ár az Európai Unióban és Magyarországon is kényszerűen elhalaszthatja a tervezett kamatcsökkentési ciklusokat. Bár a forint egyelőre stabil pufferrel rendelkezik a magas devizatartalékoknak köszönhetően, a folyó fizetési mérleg romlása középtávon komolyabb leértékelődési nyomást helyezhet a hazai fizetőeszközre.

Az adásban érintett témák:

Olajpiaci szcenáriók: A 100-120 dolláros extrém árfolyam lehetősége a Hormuzi-szoros blokádja esetén.

Szektoriális átrendeződés: A légitársaságok árfolyamzuhanása és a globális hadiipari részvények szárnyalása.

A légitársaságok árfolyamzuhanása és a globális hadiipari részvények szárnyalása. Monetáris hatások: Az inflációs nyomás fokozódása és az MNB kamatcsökkentési pályájának potenciális módosulása.

Az inflációs nyomás fokozódása és az MNB kamatcsökkentési pályájának potenciális módosulása. Ellátási útvonalak: A biztosítási költségek megugrása és a tengeri szállítmányozás ellehetetlenülése a konfliktusövezetben.

A biztosítási költségek megugrása és a tengeri szállítmányozás ellehetetlenülése a konfliktusövezetben. Forintstabilitás: A magyar deviza sérülékenysége a globális kockázatkerülés és az energiaimport-kitettség tükrében.

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ