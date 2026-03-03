  • Megjelenítés
Vörös jelzés a piacokon: az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka
Vörös jelzés a piacokon: az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka

A március elején eszkalálódó iráni konfliktus azonnali, tankönyvi reakciókat váltott ki a globális tőkepiacokon, felerősítve a befektetői kockázatkerülést. Az olajárak emelkedése mellett a dollár erősödése és a biztonságos menedékeszközök, például az arany iránti kereslet megugrása jellemzi a jelenlegi piaci környezetet. A Hormuzi-szoros esetleges de facto lezárása és a szállítási útvonalak veszélyeztetése tartós inflációs nyomást és ellátási zavarokat okozhat a világgazdaságban. A magyar gazdaság számára a forint gyengülése és az üzemanyagárak potenciális emelkedése jelenti a legközvetlenebb kockázatot. A részletekről Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője beszélt a Checklist podcast tegnapi videós különkiadásában.

A piaci dinamika elsődleges mozgatórugója a bizonytalanság, amely a Közel-Keleten érdekelt szektorokat – különösen a légitársaságokat és az autógyártókat – érinti leginkább negatívan. Ezzel szemben a védelmi ipar és az energiaszektor papírjai felértékelődtek, miközben az izraeli tőzsde paradox módon pozitív korrekcióval reagált a biztonságpolitikai várakozások változására.

A makrogazdasági kilátásokat az olajár-szcenáriók határozzák meg: egy tartós, 100 dollár feletti hordónkénti ár az Európai Unióban és Magyarországon is kényszerűen elhalaszthatja a tervezett kamatcsökkentési ciklusokat. Bár a forint egyelőre stabil pufferrel rendelkezik a magas devizatartalékoknak köszönhetően, a folyó fizetési mérleg romlása középtávon komolyabb leértékelődési nyomást helyezhet a hazai fizetőeszközre.

Az adásban érintett témák:

  • Olajpiaci szcenáriók: A 100-120 dolláros extrém árfolyam lehetősége a Hormuzi-szoros blokádja esetén.

  • Szektoriális átrendeződés: A légitársaságok árfolyamzuhanása és a globális hadiipari részvények szárnyalása.
  • Monetáris hatások: Az inflációs nyomás fokozódása és az MNB kamatcsökkentési pályájának potenciális módosulása.
  • Ellátási útvonalak: A biztosítási költségek megugrása és a tengeri szállítmányozás ellehetetlenülése a konfliktusövezetben.
  • Forintstabilitás: A magyar deviza sérülékenysége a globális kockázatkerülés és az energiaimport-kitettség tükrében.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

