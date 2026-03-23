Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6:50 körül
az S&P 500 E-mini határidős kontraktusok forgalmában hirtelen, elszigetelt kiugrás jelent meg a chicagói árutőzsdén (CME).
A piac az ilyen korai órákban egyébként jellemzően csendes szokott lenni. Szinte ugyanekkor a WTI nyersolaj májusi lejáratú határidős kontraktusainál is hasonló mintázat rajzolódott ki. A nyugodt kereskedést egy markáns forgalomnövekedés szakította meg.
Nagyjából tizenöt perccel később, 7:05-kor Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán tárgyalásokat folytatott.
Hozzátette, hogy leállítják az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra ellen tervezett csapásokat. A bejelentés azonnali, heves piaci reakciót váltott ki. Az S&P 500 határidős jegyzései több mint 2,5 százalékot ugrottak a nyitás előtt, míg a WTI nyersolaj ára közel 6 százalékot zuhant.
A kereskedők figyelmét különösen az keltette fel, hogy a forgalmi kiugrás idején semmilyen nyilvános hír vagy egyéb azonosítható piaci katalizátor nem volt ismert.
Aki abban a pillanatban határidős részvényindex-kontraktust vásárolt, illetve nyersolajra vonatkozó kontraktust adott el (shortolt), perceken belül jelentős nyereségre tett szert.
Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), valamint a CME Group a CNBC megkeresésére nem reagált azonnal.
