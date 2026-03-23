Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt
Szokatlan forgalmi kiugrást észleltek az S&P 500 és a nyersolaj határidős piacán alig néhány perccel azelőtt, hogy Donald Trump Iránnal kapcsolatos, rendkívül piacmozgató bejegyzést tett közzé a közösségi médiában. A kereskedők körében azonnal felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja - írta meg a Cnbc.

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6:50 körül

az S&P 500 E-mini határidős kontraktusok forgalmában hirtelen, elszigetelt kiugrás jelent meg a chicagói árutőzsdén (CME).

A piac az ilyen korai órákban egyébként jellemzően csendes szokott lenni. Szinte ugyanekkor a WTI nyersolaj májusi lejáratú határidős kontraktusainál is hasonló mintázat rajzolódott ki. A nyugodt kereskedést egy markáns forgalomnövekedés szakította meg.

Nagyjából tizenöt perccel később, 7:05-kor Trump a Truth Social platformon bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán tárgyalásokat folytatott.

Gyászos számok jöttek a lakossági állampapírokról – Mi folyik itt?

Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!

Iráni háború: valójában mitől hátrált meg már megint Trump?

Hozzátette, hogy leállítják az iráni erőművek és energetikai infrastruktúra ellen tervezett csapásokat. A bejelentés azonnali, heves piaci reakciót váltott ki. Az S&P 500 határidős jegyzései több mint 2,5 százalékot ugrottak a nyitás előtt, míg a WTI nyersolaj ára közel 6 százalékot zuhant.

A kereskedők figyelmét különösen az keltette fel, hogy a forgalmi kiugrás idején semmilyen nyilvános hír vagy egyéb azonosítható piaci katalizátor nem volt ismert.

Aki abban a pillanatban határidős részvényindex-kontraktust vásárolt, illetve nyersolajra vonatkozó kontraktust adott el (shortolt), perceken belül jelentős nyereségre tett szert.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), valamint a CME Group a CNBC megkeresésére nem reagált azonnal.

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Valósággal szétverik az aranyat és az ezüstöt, hatalmas mínuszokat láthatunk
