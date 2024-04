Ütni kezdték a forintot

Alaposan átírta a korábbi kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat a szerdai vártnál magasabb amerikai inflációs adat, ez pedig a tőzsdék mellett a devizapiacra, így pedig a forintra is komoly hatással lehet a következő időszakban, a dollár-forint grafikonján ráadásul most egy érdekes technikai alakzat is megfigyelhető, ami alapján hamarosan nagyobb elmozdulásra lehet számítani. Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt.