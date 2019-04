Egyszer van ilyen az életben: a kormány új dobása minden banki megoldást lenyom

Tavaly 850 milliárd forintnyi lakáshitelt és 451 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettek fel a magyar háztartások, így 5 forintból 4 forinthoz e két hiteltípus formájában jutottak a hitelfelvétel során.

míg az új lakáshitelek átlagkamata manapság 4,7% (a teljesen fix kamatozásúaké 5,2%), addig a babaváró hitel kamatmentes (egy 0,5%-os garanciadíjat kell rá fizetni),

míg az új személyi kölcsönök átlagkamata manapság 13,1%, a babaváró hitel a gyermekáldás elmaradása esetén is "csak" 8%-os büntetőkamattal fenyeget (igaz, ez a hozamkörnyezettől függően nőhet),

mind a lakáshitelekhez, mind a személyi kölcsönökhöz képest nagy előny továbbá, hogy végig fix (50 ezer forint alatti) törlesztőrészletet kínál, amennyiben teljesül a gyermekvállalási feltétel.

Mindkettőhöz képest számottevő előnye lesz a július 1-jétől elérhető kamatmentes babaváró hitelnek:A babaváró hitel egyetlen hátránya a jogosultak számára, hogy ha nem érkezik baba 5 éven belül, akkor "büntetőkamattal" kell visszafizetni a hitelt, ami a jelenlegi hozamszintek mellett közel 8% is lehet, 5 év múlva viszont ennél persze jóval magasabb is.

A lakáshitelek döntő többségéhez képest (különösen a jó hitelképességű ügyfelek számára) megéri majd a babaváró hitelt kínálniuk a bankoknak, hiszen (jelen hozamkörnyezetben) közel 5%-os kamattámogatással "pótolja ki" kamatbevételüket az állam, nagyobb kamatmarzsot biztosítva számukra a nagy piaci átlagnál. Ráadásul nem igényel a babaváró kölcsön ingatlan-értékbecslést és közjegyzői közreműködést sem. A személyi kölcsönök alternatívájaként viszont kevésbé lesz érdekük a bankoknak a babaváró hitelt kínálniuk, hiszen még a gyermekáldás elmaradása és a kamattámogatás megszűnése esetén is (jelen hozamkörnyezetben) legfeljebb 8% körüli kamatot számíthatnak fel az ügyfeleknek, ami e fedezetlen hitelek kamatmarzsának szűkülését vetíti előre.

Jogos kérdés, vajon mennyire fogja megérni a bankoknak a babaváró hitel folyósítása, és biztos, hogy ezt ajánlják-e majd a jogosultaknak saját termékeik helyett.A Portfolio Hitelezés 2019 konferenciájának résztvevői jórészt mégis úgy gondolták, hogy a babaváró hitel a személyi kölcsönök piacára is jelentős, évi tízmilliárdos nagyságrendű kiszorító hatással lesz. Ezt a kiszorító hatást a fentiek mellett vélhetően inkább a keresleti, mint a banki kínálati nyomás generálja majd.

A babaváró hitel 10 legfontosabb tudnivalója szerintünk A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.

Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja".

A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást.

Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel.

Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.

A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket.

A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.

Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt.

A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5% körüli) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal.

Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

A legnagyobb bankokat is megkérdeztük, milyen hitelpiaci hatásokkal számolnak, az alábbi válaszokat kaptuk:: Megközelítőleg tízezer ügyletre és mintegy hatvan milliárd forint babaváró hitel kihelyezésére számít 2022 végéig a Takarék Csoport. A pénzintézetnél felkészültek a július elsejét követő nagyszámú érdeklődő fogadására. Arra számítanak, hogy az egyetlen alkalommal felvehető babaváró hitelt túlnyomó részben idén igénylik majd a jogosultak. Javasolják azonban, hogy mindenki egyénileg mérlegelje a lehetőségeit és általános megállapítások alapján hozott pénzügyi döntés helyett egyeztessen a bankcsoport szakértőivel, hogy megtalálhassák a személyre szabott legkedvezőbb megoldást céljaik megvalósításához. A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket, ezért a Takarék Csoport elemzői úgy vélik, egy átlagos jövedelemmel rendelkező háztartás várhatóan öt-nyolc millió forint hitelösszegre lesz hitelképes. Várakozásaik szerint az ügyfelek az öt év alatt több kisebb összegű személyi kölcsönnel tervezett beruházásokat valósítanak majd meg a babaváró hitelből. A pénzintézet szakértői úgy vélik továbbá, hogy az egyszeri alkalommal felvehető babaváró hitel akár a kisebb összegű jelzáloghitelek helyettesítő terméke is lehet, hiszen hasonló futamidőre, kamatmentesen nyújt finanszírozási lehetőséget tízmillió forintig, így főként az alacsonyabb összegű lakásvásárlás vagy korszerűsítés, felújítás célú jelzáloghitelek esetén is jelentkezhet a kiszorító hatása.: "A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján jelenleg 240-260 ezer fő közé tehető az elsődleges igénylési feltételeknek megfelelő, azaz a 18-40 év közötti, házas, foglalkoztatott nők száma. Ez a szám az igénylésre rendelkezésre álló időszak alatt az újonnan kötendő házasságok révén tovább nőhet. A Babaváró támogatás kedvező feltételeinek köszönhetően a jogosult ügyfelek körében jelentős számú igénybevételre számítunk, amelyből az OTP Bank várhatóan a lakossági ügyfélkörben fennálló piaci súlyának megfelelően fog részesedni. Tekintettel a Babaváró támogatás keretében igénybe vehető hitelösszegre, futamidőre és kondíciós feltételekre, a konstrukció egyértelmű alternatívája a jelenleg jelzáloghitellel vagy személyi kölcsönnel kiszolgált finanszírozási igényeknek. Véleményünk szerint a jogosult ügyfélkörben, az igénylési időszak alatt a Babaváró támogatás kiszorító hatással lehet a jelzáloghitel és személyi kölcsön termékekre.": "Várakozásaink szerint évente körülbelül 10-20 milliárd forint összegben folyósítunk majd babaváró hitelt, évente néhány ezer darab szerződésre számítunk. Várakozásaink szerint a babaváró hitel akár az esetek felében (50%) a jelzáloghitelek helyettesítője, alternatívája lehet az elkövetkező időszakban, és akár az esetek felében (50%) a személyi kölcsönök helyettesítője, alternatívája lehet az elkövetkező időszakban.": "A jogosulti korosztály tekintetében jelentős igénylésszámra számítunk. A babváró igénylők egy része várhatóan személyi kölcsön és lakáshitel helyett fogja felvenni, tehát biztos, hogy lesz kiszorító hatás, de mivel ez is egy "hiteltermék" ez önmagában nem probléma. Lesz olyan ügyfélszegmens, aki emiatt vesz fel hitelt, azaz extra hitelezési potenciált is teremt majd ez a kölcsön, a kettő együtt fogja meghatározni a volument, amit nehéz előrebecsülni. A jövőben kihelyezések minimum 10-20%-a ebbe a konstrukcióba terelődhet.": "A babaváró támogatásnak várakozásaink szerint hangsúlyos szerepe lesz az igénybevételre jogosultak lakáscéljának megvalósításában. Így arra számítunk, hogy a lakáshitelek mellett jelenik meg leginkább a kedvezményes hitel. Tekintettel a kedvező kondíciókra és a hosszabb futamidőre, jelentős számú igénylést prognosztizálunk, amelyet addicionális forrásként használhatnak fel az igénylők pl. lakásfelújításhoz és autóvásárláshoz.": "Pozitívan értékeljük az új támogatást, amely jelentős segítséget jelent majd a családalapításhoz, éppen ezért a Budapest Banknál nagy érdeklődésre számítunk a júliusi bevezetést követően. Az új hitelnek várhatóan lesz kiszorító hatása (vélhetően inkább a jelzáloghitelek esetében), ám úgy véljük, ennek mértéke nem lesz jelentős."