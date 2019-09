Brexit: már 40 ezer magyar kért tartós brit letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint meghaladta az 1,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státuszért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A magyarok közül eddig csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt.

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státuszért - vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. Egy augusztus közepi brit belügyi tájékoztatás átmenetileg riadalmat keltett többek között a kint élő magyarok körében is, de aztán egy másik közlemény megnyugtatta őket, ahogy akkor beszámoltunk róla:

A tárca csütörtöki tájékoztatása szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő 3,2 millió állampolgára közül augusztus végéig 1,34 millióan tették meg, de a letelepedett státuszért folyamodók száma azóta már átlépte a 1,5 milliót.

Az augusztus 31-i állapotot mutató lista élén a lengyelek állnak több mint 240 ezer folyamodvánnyal. A magyarok közül 39 700-an kértek tartós letelepedési engedélyt.

A nyáron közzétett legutóbbi összesítéskor még 31 ezer 500-nál járt a magyarok kérelmek száma.