Fontos határidő közeleg - Kevés ideje maradt a felkészülésre a vállalkozásoknak

A hazai kkv-k és mikrovállalkozások életében 2020. július 1. fordulópontot jelent: ezután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden belföldi adóalany részéről, értékhatártól függetlenül megköveteli a kötelező adatszolgáltatást, vagyis már a legkisebb vállalkozásoknak is el kell juttatniuk az összes belföldi adóalany részére kiállított számlájukat a NAV részére. A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete szerint a kötelezettség teljesítésében jelentős segítséget nyújt egy online számlázóprogram, amely automatikusan továbbítani tudja a számlákat az adóhatóságnak.

A Budapest Bank csoport ügyfelei között végzett kutatásából kiderült, hogy a kisvállalkozások 63%-a még mindig használ papíralapú számlatömböt a számlák kiállításához. Ráadásul több mint negyedük havonta több mint 20 számlát állít ki, amelyek digitalizálása és a NAV-nak való továbbítása aránytalanul nagy terhet ró a vállalatvezetőkre. Az új feladat megoldásának leghatékonyabb módja egy online számlázóprogram használata, amivel kiváltható a papíralapú számlázás, így azok utólagos digitalizációja, és az ezzel járó adminisztráció is lekerül a vállalkozók válláról.

"A teljeskörű bejelentési kötelezettség bevezetését már régóta vártuk. Azt tapasztaljuk, hogy sok kisvállalkozás még nem készült fel kellően arra, hogy ezt maradéktalanul teljesítse, és nem is feltétlenül látja, hogy papíralapú számlázás esetén milyen többletadminisztrációt fog jelenteni számára ezek digitalizálása. Minden vállalkozónak azt javasoljuk, hogy kezdjenek el mihamarabb áttérni egy online számlázóprogram használatára, amely leegyszerűsíti és automatizálhatja a folyamatot" – mondta Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke.

Felismerve a kisvállalkozásokat érintő komoly és aktuális kihívást, a Budapest Bank teljesen új területre lépett, és a bankszektorban az első között fejlesztett online számlázóprogramot, a Budapest Pénzügyi Asszisztenst.

A program használatával a NAV bejelentési kötelezettség könnyen teljesíthető, hiszen a kiállított számlákat automatikusan elküldi az adóhatóságnak.

Később Budapest Bank ügyfélként a számlázó összeköthető az internetbankkal, így lehetőség nyílik arra, hogy egy rendszerben, online legyen kezelhető a bejövő számlák kifizetése, illetve a kimenő számlák kiegyenlítésének nyomon követése is. A könyvelők számára is könnyebbséget jelent a számlázó használata, mert azonnal értesítést kapnak a számlázásról, így naprakész információival rendelkezhetnek a cég pénzügyeiről.

"A kisvállalkozások életében most a járványhelyzet utáni talpra állás a legfontosabb feladat, amely az átlagosnál is több figyelmet és energiát kíván a vezetőktől. Annak érdekében, hogy most elsősorban ezzel foglalkozhassanak és ne az adminisztrációs tevékenységek kössék le idejük jelentős részét, igyekszünk számukra olyan digitális megoldásokkal szolgálni, amelyekkel ez lehetővé válik számukra" – mondta el Dancsné Engler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozói termékfejlesztési vezetője.

A Budapest Pénzügyi Asszisztenst minden hazai vállalkozás díjmentesen, egy egyszerű online regisztráció után veheti igénybe.

