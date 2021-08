Félmillió vállalkozásnak könnyítheti meg az életét az e-áfa

A nyáron elindult az e-áfa tesztidőszaka, novemberben pedig már élesben tesztelhetik a rendszert a vállalkozások. Az e-áfabevallás adattartalma várhatóan a következő két évben lépcsőzetesen fog bővülni, az e-áfatervezetek kiajánlása pedig évente akár félmillió, jellemzően kisebb méretű, forgalmú, egyszerű tevékenységi területen működő vállalkozásnak jelent majd könnyebbséget.

Mit tehet, hogy valóban könnyebbség legyen az e-áfa bevallási tervezet?

Hamarosan élesben is használhatjuk majd az adóhatóság által készített e-áfa bevallási tervezetet. Ekkor azonban még nem lesz teljes körű a rendszer, lépcsőzetesen fogják bevezetni. A halasztással azonban nemcsak az adóhatóság fejlesztői kapnak több időt, de a vállalkozások is kihasználhatják ezt a felkészülésre, adóbevallásaik automatizálására, áfakezelésük felülvizsgálatára, rendbe tételére.

Az e-áfatervezet bevezetésének lépései

A nyáron elindult az e-áfa tesztidőszaka, novemberben a havi bevallók már élesben tesztelhetik a rendszert az októberi bevallásukkal kapcsolatban. Az e-áfabevallás adattartalma várhatóan még a következő két évben lépcsőzetesen fog bővülni.

2022 júliusától bekerülnek majd a belföldi fordított adós ügyletek, valamint a közösségen belüli személygépkocsi beszerzési, import és az új közlekedési eszköz értékesítési adatok, továbbá más mezőgazdasági ügyletek.

2023 januárjától pedig a kivetéses és önadózásos import adatai is elérhetővé válnak majd az adóhatóság által elkészített áfa bevallási tervezetben.

Kiknek jelent majd könnyebbséget az e-áfa?

Az e-áfatervezetek kiajánlása évente akár félmillió, jellemzően kisebb méretű, forgalmú, egyszerű tevékenységi területen működő vállalkozásnak jelent majd könnyebbséget.

Ők valóban időt és pénzt is takaríthatnak meg azzal, ha használják az e-áfatervezetet.

Hogy működik majd az e-áfa bevallás?

A bevallási tervezetek minden hónap 12-én – a 20-i áfa-bevallási határidő előtt 8 nappal jelennek majd meg. Ennek érdekében vezették be azt a szabályt 2020. július 1-től, hogy a számlákat a teljesítés után 8 napon belül ki kell állítani, hiszen így az előző hó végéig teljesített ügyletek számla-adatai is beérkeznek 12-e előtt.

Az e-áfa bevallási tervezettel az adóhatóság az adóalany rendelkezésére bocsátja majd az adott adómegállapítási időszakra vonatkozó, nyilvántartásában szereplő adatokat: az adóalapot, az áthárított előzetesen felszámított és a fizetendő adót.

Mivel az áfaegyenleget számos olyan tényező is befolyásolhatja, amiről a hatóságnak nincs tudomása: például a számlák jogszerűsége, alaki, tartalmi követelményei, az áfát befolyásoló számviteli, üzleti döntések az áfa levonásának mértékére és időpontjára vonatkozóan, az áfabevallási tervezetek az adózó elfogadása/módosítása nélkül nem válnak automatikusan véglegessé, ahogy az áfabevallással kapcsolatos felelősség is az adózóknál marad. Ezért egy felelős vállalat nem fogadhatja el látatlanban a kiajánlott adatokat, azokat előbb ellenőriznie kell. Az ellenőrzés annál nehezebb, minél nagyobb a számlaforgalom, minél bonyolultabbak az ügyletek. Előfeltétele, hogy a vállalkozás rendelkezzen a saját rendszerében lekönyvelt, naprakész, végleges adatokkal. Ezután vagy manuálisan, tételről tételre vetik össze minden hónapban a belső adatokat és a NAV tervezetét, vagy a különbségek kiemelésére szoftveres megoldást alkalmaznak.

A másik lehetőség, hogy az e-áfa felületén saját bevallási profilt hoznak majd létre, amelyen beállítják saját, általánosan érvényes céges szabályaikat. Ezt a használat során addig finomíthatják, míg elérik, hogy a hatóság tervezete egybeessen a saját számításaikkal. Ha ez kialakult, akkor azután már valószínűleg elég lesz átfutni, egy-két esetben javítani a hatóság által felkínált tervezetet.

Hogyan használhatják áfa-adminisztrációjuk egyszerűsítésére és tökéletesítésére az e-áfatervezetet a nagyvállalatok?

Először is érdemes számba venni azokat a pontokat, amely a nagyvállalatok számára nehézséget okozhatnak. Az egyik ilyen a számlázási adatok összegyűjtése és a saját számlák határidőben való kiállítása, melyhez hozzátartozik a számlázás formai és tartalmi megfelelőségének biztosítása. Fontos, hogy a számlakiállítás automatizmusai mögött az ügyletek megfelelő áfakezelése is garantálva legyen. Emiatt érdemes a cég tranzakcióinak áfa kezelését rendszeresen, szakértők bevonásával is ellenőriztetni. A másik kritikus terület a könyvelési rendszer naprakésszé tétele, a kimenő és bejövő számlák teljes körű gyors feldolgozásával. Ez utóbbiban is segíthet, ha már magát a könyvelést is automatizálják, felhasználják a NAV-tól letölthető számla adatokat.

Az áfa bevallás elkészítését és a NAV által előkészített bevallási tervezet ellenőrzését is érdemes digitalizálni. Egy speciálisan az áfa-bevallás ellenőrzésére fejlesztett szoftver segítségével ki kell mutatni az eltéréseket a NAV által készített e-áfa bevallási tervezet és a céges adatok között. Ezekről célzottan üzleti döntést kell hozni, és ez alapján már módosítani tudják az e-áfatervezetet.

Lesznek azonban, akik nem ezt az utat választják, továbbra is beadják a saját bevallásukat, de ők is profitálhatnak az új fejlesztésből. Az áfa-bevallástervezet kiajánlásával képet kaphatnak arról, hogy a NAV- testvér mit lát a vállalkozásuk adóügyeiről. Ez segíthet például adószámuk jogosulatlan használatából vagy a rossz áfakezelésből fakadó kockázatok feltárásában, kijavításában, egy esetleges ellenőrzésre való felkészülésben.

A cikk szerzője a LeitnerLeitner partnere, adószakértő.