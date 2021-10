Nagyot fordulhat a forint, de van egyvalami, ami a padlóra küldené

Alapesetben optimisták vagyunk a forint és a Magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban, azonban vannak komoly kockázatok, melyek keresztülhúzhatják az erősödést – mondta a Portfolionak adott interjúban Marek Drimal. A Societé Generale (SocGen) Kelet-Közép-Európával foglalkozó elemzője a potenciális kockázatokról is beszélt, két héten belül pedig szóban is megosztja velünk véleményét a Budapest Economic Forumon.

A magyar gazdaság és a forint kilátásai is szóba kerülnek október 19-én a Portfolio konferenciáján. Regisztráljon még ma!

Portfolio: Milyennek látja a magyar gazdaság kilátásait jelenleg? Mi lehet a legnagyobb kockázat a következő egy évben?

Marek Drimal: Egész optimisták vagyunk most a magyar gazdasággal és a forinttal kapcsolatban is. A kimagasló gazdasági növekedés 2022-ben is folytatódhat elsősorban a belső fogyasztásnak köszönhetően. A termelési oldalon az ipar kapacitásnövekedése hajthatja az exportot és növelheti a termelékenységet. A fiskális politika továbbra is támogató maradhat, viszont arra számítunk, hogy az MNB folytatja a monetáris kondíciók szigorítását. Az alacsony munkanélküliség és az intenzív bérnövekedés várhatóan növeli majd az árnyomást, elsősorban a szolgáltatások, például a vendéglátás területén.

A kockázatok közül most a külső tényezőket, elsősorban a globális kilábalás ütemét, a kínai gazdaság lassulását, illetve a tartós beszállítói fennakadásokat emelném ki. Belső oldalon a kockázatok elsősorban az inflációhoz kapcsolódnak, ha az inflációs kilátások nem lesznek horgonyzottak, illetve komoly meglepetések lesznek az áremelkedében, akkor az MNB akár a vártnál is agresszívebb szigorításról is dönthet.

Mik a legfontosabb kockázatok a kelet-közép-európai régió számára?

Rövid- és középtávon a koronavírus-járvány, illetve az európai és globális gazdasági ciklusok alakulása.

A régió országaiban még mindig viszonylag alacsony az átoltottsági arány, ami sérülékennyé teszi őket a járvány esetleges újabb hullámaival szemben, különösen ha még agresszívebb variánsok jelennek meg.

Emellett Kína lassulása is kockázatot jelent a régió számára a német kereskedelmi kapcsolatokon keresztül.

Hosszabb távon Kelet-Közép-Európa gazdaságai elsősorban a gazdaság átalakulásának kockázatával néznek szembe, a magasabb hozzáadott értékű szektorok felé kellene fordulniuk, hogy folytathassák a felzárkózást Nyugat-Európához. Ez pedig nehézségeket okozhat, főleg úgy, hogy egyre több az olyan politikai tendencia, ami eltér a nyugat-európai mainstream vonulattól. Szintén hosszútávú kockázat a demográfia, a lakosság elöregedése, ami a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságot veszélyezteti.

Drimal Marek Societe Generale Corporate and Investment Banking (SGCIB), stratéga, EMEA Marek Drimal a feltörekvő piacokért felelős csapat stratégája a Societé Generale-nál, elsősorban a helyi devizák, a kamatok és a kötvénypiac a szakterületei a CEEMEA-régióban. Korábban hét évig dolgoz Tovább … Tovább Marek Drimal a feltörekvő piacokért felelős csapat stratégája a Societé Generale-nál, elsősorban a helyi devizák, a kamatok és a kötvénypiac a szakterületei a CEEMEA-régióban. Korábban hét évig dolgoz

Az utóbbi hónapokban világszerte emelkedésnek indult az infláció. Milyen hatása lehet ennek a régiónkra?

Az inflációt illetően Kelet-Közép-Európa egy tökéletes vihar kellős közepén van.

A jelenlegi inflációs nyomás elsősorban külső tényezők eredménye, mint az energia- és üzemanyagárak, a szállítási költségek vagy az élelmiszerárak, ugyanakkor véleményünk szerint az emelkedés nem átmeneti lesz a régióban. Ennek oka a feszes munkaerőpiac, ami a járvány előtt már tapasztalható volt, most pedig kezd visszatérni. Ez pedig a GDP visszapattanásával és a monetáris és fiskális politikák lazaságával tartós inflációs nyomást eredményez.

Szerintünk ez a folyamat egészen addig fennmaradhat, amíg a Fed szigorítása véget nem vet a jelenlegi globális gazdasági ciklusnak, vagy nem jön valamilyen rendkívüli esemény, például egy pénzügyi válság.

Mit gondola a magyar kormány és az Európai Bizottság újból felerősödő vitájáról?

Azt gondoljuk, hogy ez nem érinti majd jelentősen a magyar piacot jelenlegi állás szerint. Ha nem durvul tovább a vita, akkor a külföldi befektetők ismét a jegybank monetáris politikájára, a gazdasági trendekre és a külső tényezőkre figyelhetnek majd.

Ha viszont hirtelen még inkább megromlik a viszony a kormány és az EU között, az a piaci hangulatban is elbizonytalanodást hozhat, főleg a forint piacán.

Reális veszély belátható időn belül, hogy Magyarország kilép az EU-ból?

Az alapfeltevésünk az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja marad. Ráadásul most a Brexit példáján látjuk, milyen súlyos gazdasági és pénzügyi költségei vannak a kilépésnek, ez figyelmeztető lehet Magyarország számára is, mely még szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat ápol az EU tagjaival.

Budapest Economic Forum 2021 A magyar gazdaságpolitika irányítói mellett hazai és nemzetközi elemzőkkel vitatjuk meg a gazdasági kilátásokat és a vállalati finanszírozás aktualitásait. Regisztráljon a Budapest Economic Forumra!

Mit gondol most a forint kilátásairól?

Az év végéig 350-355 körül ingadozhat a magyar deviza az euróval szemben, a piaci kamatokat az MNB szigorítása befolyásolhatja, míg a hangulatot a járvány esetleges negíedik hulláma ronthatja. 2022-ben aztán a forint fokozatosan erősödhet a további kamatemelésekkel és az erőteljes gazdasági növekedéssel párhuzamosan. Az MNB visszatérése az orthodox eszközökhöz és korai szigorítása akár az elmúlt évek fokozatosan gyengülő trendjét is megordíthatja a forint piacán.

Címlapkép: Getty Images