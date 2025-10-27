Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Xinjishu Yanzheng–7 (XJY–7) a Kínai Űrtechnológiai Akadémia (CAST) által fejlesztett, távérzékelési technológiákat tesztelő műhold. Az eszközt a Hosszú Menetelés–8 rakéta első repülésének keretében bocsátották Föld körüli pályára, 2020 decemberében.

A földmegfigyelő műholdak felvételeire épülő, úgynevezett non-Earth imaging (NEI) szolgáltatásokra szakosodott ausztrál HEO most új részleteket közölt az űreszközről.

A technology verification satellite spent 5 years in orbit and most relied on a single render to guess its capabilities.HEO analysed XJY-7 with high-frequency Non-Earth Imaging, building a 3D model from multiple angles and orbits. We verified it as a SAR satellite with a large… pic.twitter.com/aPOOQDq5dT https://t.co/aPOOQDq5dT — HEO (@heospace) October 27, 2025

A HEO a SpaceNewsnak elmondta, hogy ismételt megfigyelésekkel sikerült azonosítani és megerősíteni az XJY–7 kulcsfontosságú jellemzőit. Ide tartozik egy nagy, immár kinyitott radarantennarendszer és a fedélzeti SAR-berendezés (szintetikus apertúrájú radar) antennája is.

A HEO több szögből és különböző földrajzi helyekről végzett, többszöri 2D megfigyelés alapján nagy pontosságú 3D modellt állított össze a műholdról, feltárva annak tényleges konfigurációját és működését.

A vállalat szerint sok,

az XJY–7-hez hasonló műhold létezik, amelyek megjelenése, viselkedése, mérete és rendeltetése bizonytalan.

A műhold–műhold képalkotás időnként geopolitikai felhangot kap. A Maxar, ma Vantor, júliusban közzétett képeket egy kínai Shijian-kísérleti műholdról, részleteket feltárva Kína új generációs távérzékeléséhez köthető technológiai tesztjéről. Később a kínai kereskedelmi távérzékelési cég, a Changguang Satellite Technology Csilin–1 flottája viszonozta a lépést, és képeket adott ki egy WorldView műholdról.

A HEO eddig mintegy 4000 képalkotási műveletet hajtott végre alacsony Föld körüli pályán 160-2000 km) keringő űreszközökről, és most a geostacionárius öv (~35 ezer km) felé is terjesztené szolgáltatásait. A cég szerint megközelítésük lehetővé teszi nagy mennyiségű adat gyors begyűjtését sok objektumról – így az XJY–7-ről is –, ami átfogó képet ad a pályán keringő műholdakról és azok viselkedéséről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images