  • Megjelenítés
Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény
Globál

Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény

Portfolio
Az ausztrál HEO űrvállalat képet rögzített a rejtélyes XJY-7, Kína által felbocsátott teszt műholdról, mielőtt az visszatért a Föld légkörébe. A részletesen modellezett a rejtélyes kínai űreszközön korábban nem ismert részleteket azonosítottak - számolt be a Space News.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Xinjishu Yanzheng–7 (XJY–7) a Kínai Űrtechnológiai Akadémia (CAST) által fejlesztett, távérzékelési technológiákat tesztelő műhold. Az eszközt a Hosszú Menetelés–8 rakéta első repülésének keretében bocsátották Föld körüli pályára, 2020 decemberében.

A földmegfigyelő műholdak felvételeire épülő, úgynevezett non-Earth imaging (NEI) szolgáltatásokra szakosodott ausztrál HEO most új részleteket közölt az űreszközről.

A HEO a SpaceNewsnak elmondta, hogy ismételt megfigyelésekkel sikerült azonosítani és megerősíteni az XJY–7 kulcsfontosságú jellemzőit. Ide tartozik egy nagy, immár kinyitott radarantennarendszer és a fedélzeti SAR-berendezés (szintetikus apertúrájú radar) antennája is.

A HEO több szögből és különböző földrajzi helyekről végzett, többszöri 2D megfigyelés alapján nagy pontosságú 3D modellt állított össze a műholdról, feltárva annak tényleges konfigurációját és működését.

A vállalat szerint sok,

az XJY–7-hez hasonló műhold létezik, amelyek megjelenése, viselkedése, mérete és rendeltetése bizonytalan.

A műhold–műhold képalkotás időnként geopolitikai felhangot kap. A Maxar, ma Vantor, júliusban közzétett képeket egy kínai Shijian-kísérleti műholdról, részleteket feltárva Kína új generációs távérzékeléséhez köthető technológiai tesztjéről. Később a kínai kereskedelmi távérzékelési cég, a Changguang Satellite Technology Csilin–1 flottája viszonozta a lépést, és képeket adott ki egy WorldView műholdról.

A HEO eddig mintegy 4000 képalkotási műveletet hajtott végre alacsony Föld körüli pályán 160-2000 km) keringő űreszközökről, és most a geostacionárius öv (~35 ezer km) felé is terjesztené szolgáltatásait. A cég szerint megközelítésük lehetővé teszi nagy mennyiségű adat gyors begyűjtését sok objektumról – így az XJY–7-ről is –, ami átfogó képet ad a pályán keringő műholdakról és azok viselkedéséről.

Kapcsolódó cikkünk

Új fejlesztésű űrhajót indított útnak egy távol-keleti hatalom a Nemzetközi Űrállomásra

Itt a bejelentés: Kapu Tibor csak a kezdet volt, újabb magyar űrhajóst lőnének fel a Nemzetközi Űrállomásra

Az űrkutatás kitörési pont lehet Európa számára

Űrközpontot adott át Putyin

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna orosz-ukrán háború seababy drón szbu
Globál
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility