Ez a nap is eljött: már a raktárban is okoseszközök dolgoznak

Öt különböző telephelyen mintegy 400 targoncát és 600 vezetőjét kezeli az a rendszer, amelyet a T-Systems szállított a Waberer’s részére, és amelytől a beruházó a hatékonyság javulását várja. A rendszerben működő okostargoncák rögzítik és egy szoftvernek továbbítják a futásteljesítményükről, műszaki állapotukról felvett adatokat, amelyek összesítéséből a döntéshozók a flotta kihasználtság-növekedését eredményező következtetéseket vonhatnak le.

Érdemi, várhatóan 5-10 százalékos kihasználtság-növekedést várható attól a projekttől, amelynek keretében a T-Systems valósidejű monitorozást tesz lehetővé a Waberer’s Csoport targoncaflottájának esetében. A T-Systems egy kész, kiforrott megoldással jelent meg a vállalatnál, melynek kialakításában partnere a Pozi Development Kft. volt.

Az okostargoncák működtetésével a korábbiaknál sokkal részletesebben láthatók a logisztikai vállalat targoncákat érintő szegmensében jelentkező tartalékok.

Ilyenek például a gépek futásteljesítménye illetve állásideje, valamint annak okai is. A kapott adatokból olyan következtetéseket tud leszűrni a menedzsment, amelyek révén a munka hatékonyabb szervezésével növelhető a targoncaflotta kihasználtsága, így összességében a raktárakban végzett munka eredményessége.

Közel négyszáz gépet felügyelnek

A Waberer’s Csoport Magyarország piacvezető logisztikai cégeként öt telephelyen mintegy 400 targoncát működtet, amelyeket összesen 600 targoncavezető vezet.

Bonyolítja az összképet, hogy a járműpark háromféle gyártó 16 féle targoncájából áll.

A terület felelős vezetőjének a működtetés biztosításán túl valós idejű telematikai adatokra van szüksége a futásidőről, az óhatatlanul adódó meghibásodásokról, az esetleges balesetekről, valamint arról, hogy melyik telephelyen van egy adott gép, és egy adott helyszínen hány gép fogható munkára éppen.

Büki Balázs, a Waberer’s Csoport flottamenedzsere ezekkel a problémákkal szembesült, amikor egy olyan kész megoldást keresett, amivel a Waberer’s heterogén targoncaparkját menedzselni tudja. A kérdésfelvetés korántsem általános a logisztikai iparágon belül, hiszen amíg a kamion-üzemeltetésben teljesen természetes, hogy a vontató, és sok esetben a pótkocsi is fel van szerelve valamilyen telematikai okoseszközzel, addig a raktárakban használt targoncákra ez gyakran nem igaz.

Minden raktárban jellemző a heterogén flotta használata, típusonként és gyártónként is többféle targoncát használunk azonos területeken – mondta el a Portfolio-nak Büki Balázs. Hozzátette: az igény megfogalmazásánál, a kiírás során fontos volt, hogy az eszköz magától gyűjtse az adatokat, ne kelljen a géppel kommunikálnia. Így kiküszöböltük a heterogén flottából adódó problémát, vagyis bármely típusú géppel egyaránt hatékonyan dolgozhatunk.

Éppen a többféle targoncatípus indokolta azt, hogy gyártófüggetlen megoldást alkalmazzunk, amely rövid idő alatt költséghatékony, és könnyen testreszabható monitoring rendszer üzembe állítását teszi lehetővé.

Hatékonysági tartalék a raktárban

A hatékonyság kérdése azért is kulcsfontosságú ezen a területen, mert a raktárlogisztika – bár nem tartozik a gyakran emlegetett kiadások közé – összességében nem olcsó tevékenység. Egy-egy targonca beszerzési ára több millió forintot tesz ki, egy ekkora flotta javítási és karbantartási költsége pedig 170-180 millió forint körül mozog évente. Az egyre emelkedő energia- és üzemanyagárak mellett jelentős ütemben nővekednek a bérköltségek is évről évre.

A targoncák kihasználtságának menedzselésében ezért komoly tartalék van, megfelelően végezve hatékony költségcsökkentő tétel lehet az, ha egy-egy piaci szereplő modern és jól beállított rendszert üzemeltet.

„A beruházás célja az volt, hogy minél kevesebbet álljanak a gépek, mindig optimálisan osszuk el a munkát, és minden feladatra azonnal rendelkezésre álljon a kellő számú gép és vezető” – mondta el a flottamenedzser.

Valós idejű adatok

Ennek érdekében a megrendelő Waberer’s Csoport elvárása az volt, hogy egységes, valós-idejű képet kapjon a járművek kihasználtságáról, fogyasztásáról, műszaki állapotáról, valamint az általuk megtett útról. Ezekről korábban nem voltak értékelhető, friss adatok. Fontos szempont volt a jogosultság-kezelés kérdése is, vagyis annak dokumentálása és tényleges alkalmazása, hogy ki vezetheti az adott eszközt. A fejlesztésnek lehetővé kellett tennie azt is, hogy a flottamenedzser egységes dashboard-on lássa a kapott adatokat és riportokat, elemzéseket is kaphasson a rendszertől, amelyekre aztán a munkaszervezési döntéseit alapozhatja. Végül pedig fontos elvárás volt az is, hogy lehetőség nyíljon a rendszer továbbfejlesztésére, összekapcsolásra a HR-modullal, valamint az áruazonosítást, munkavédelmet szolgáló rendszerekkel.

A T-Systems által „felokosított” targoncák nem csupán rögzítik a munka során keletkező adatokat, hanem aktívan továbbítják is azt az Azure felhőszolgáltatáson futómenedzsment-rendszernek.

Az eszközök döntő többsége, mintegy 80 százaléka wifi-n keresztül kommunikál, a többi pedig lefedettség híján GSM hálózaton. Nagy előnye a moduláris okostargonca megoldásnak, hogy ha az intelligens dobozok valamilyen oknál fogva nincsenek kapcsolatban a hálózattal, ez esetben 24 órán át tárolják az adatokat. Az adatmennyiség hozzávetőleg 20 MB-ot tesz ki gépenként, naponta.

Alapvető cél volt a projekt megvalósításában az is, hogy a gyorsan változó technológiai környezetben folyamatosan a megújuló rendszerekhez lehessen igazítani a meglévő szisztémát, vagyis jövőálló megoldást keresett a megrendelő. A rendszer ennek is megfelel, a későbbiekben akár az önvezető targoncákra is kiterjeszthető a jelenleg a tesztelési fázison átesett, így működését megkezdő megoldás.

A cikk megjelenését a T-Systems Magyarország Zrt. támogatta

Fotó: Getty Images, Waberer's