Ezért éri meg doktori képzésre jelentkezni: több nemzetközi lehetőség, gyümölcsöző kapcsolatok

Portfolio 2022. március 25. 11:30

A diploma megszerzése után több lehetőség is adódik: sokan vannak, akik teljes munkaidős állást vállalnak, mások az akadémiai életpályát választják, és doktori képzésre jelentkeznek. Kutatás igazolja, több szempontból is megéri az utóbbi: a doktoranduszok speciális készségekre tesznek szert a tanulmányaik során, a doktori fokozat munkavállalás szempontjából is értékes, hozzájárul a szakmai előremenetelhez, komoly kapcsolati háló épül a képzés során, valamint rengeteg nemzetközi lehetőség nyílik meg. Utánajártunk, mennyire rögös a PhD fokozatig vezető út, és milyen lehetőségei vannak, aki belevág.