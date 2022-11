NAK: összehozzák a startupokat a nagyvállalatokkal

Portfolio 2022. november 10. 11:00

Az agráriumban dolgozóknak számos nehézséggel kellett szembenézniük az elmúlt időszakban, valamint jelenleg is komoly kihívásokkal kell megküzdeniük. A válság hatására a szektorban is még inkább felértékelődnek a hatékonysági mutatók, e téren jelentős előrelépést jelenthetnek a digitalizációs megoldások. A hatékony munkavégzéshez a gazdáknak ahogy eddig, a jövőben még inkább komplex, technológiailag és agrárökonómiai szempontból is tesztelt és bizonyított, költséghatékony megoldásokra van szükségük – mondta el Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökét kérdezte.