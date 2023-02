Egyre több magyar fektet ingatlanba Ausztriában: mennyit hoz egy tiroli apartman?

Portfolio 2023. február 06. 09:00

A külföldi ingatlanvásárlás egyre népszerűbb a magyarok körében is, elsősorban nem szabadidős, lakhatási, sokkal inkább befektetési célból. Például egy tiroli ingatlan is lehet egy tudatos és tehetős befektető portfóliójának kiemelt eleme, hiszen mindazok számára, akik távolabbra látnak a befektetési alapok, állampapírok és részvények világán, egy-egy ilyen beruházás jó lehetőségeket jelenthet az értékállóság, a bevételek és diverzifikáció szempontjából is. A megvásárolt apartmanokat ráadásul profi cégek – százalékért cserébe - egész évben kiadják a turistáknak, vagyis a magyar tulajdonos stabil és érdemi euróbevételre is szert tesz az ingatlanon túl – a családi nyaralás inkább csak bónusz a konstrukcióban. A Tirol Real Estate Büro, az osztrák tartomány egyik ingatlanfejlesztő és -értékesítő cége a Portfolionak beszámolt az árakról, a várható bevételekről és néhány fontos tudnivalóról is.