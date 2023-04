Milyen fizetéseket kapnak a menedzserek a magyar topcégeknél? És mit jelent ez nemzetközi szinten?

Portfolio 2023. április 06. 18:49

Idén is közzétették a hazai tőzsdei cégek vezetőik javadalmazásának adatait: a számokból kiderül, hogy százmilliókat vihettek haza tavalyi munkájuk elismeréseként a hazai top tőzsdei cégek vezető menedzserei. Az átlagemberek számára elérhetetlen jövedelmek a szakértő szerint ugyanakkor - nemzetközi összehasonlításban és figyelembe véve a betöltött pozíciót – egyáltalán nem számítanak kiugrónak. Ráadásul ellentétben a legtöbb alkalmazottal, a topmenedzseri szinten a jövedelemnek már csak kisebb részét teszi ki a havi, rendszeres bér. Az így is vonzó fizetés mellett sokkal többet számítanak a rövid- és hosszútávú ösztönzők. Az ilyen bónuszokkal nem csupán a szervezői munkát vagy az előírt számok teljesítését, hanem sokkal inkább a jó stratégiai döntéseket, a változó trendekre való jó felkészülés nehezen pótolható képességét is jutalmazzák a vállalatok.