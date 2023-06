Generációváltás előtt: mihez kezdjünk a sok munkával felépített vagyonnal?

Portfolio 2023. június 08. 09:00

Mára Magyarországon is kialakult az a gazdasági helyzet, hogy érdemes átgondolt és hosszú távú struktúrákat kialakítani és fenntartani a magánszektorban lévő jelentős vagyonok kezelésére, ráadásul a generációváltás nyomása miatt egyre aktuálisabb ez a kérdés. Szerencsére van több ismert nemzetközi példa a helyzet jó kezelésére. Az egyik legátfogóbb szolgáltatás lehet ezen a téren a családi vagyonkezelés, amely biztosítja az ügyfél vagyonának gyarapítását olyan módon, hogy az ezzel kapcsolatos operatív döntésekbe – a szükséges mértékben – bevonja a családtagokat, a következő generációt is. A megoldás révén nem csupán a fiatalabb nemzedék öröklése, és anyagi biztonsága szavatolható, hanem sikerrel alakítható ki bennük a hozzáértő és felelős magatartás is. Sőt: az ügyfélnek járó kiemelt kedvezményekből ők is részesülhetnek.