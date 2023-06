Milliós támogatásokat kaptak női vállalkozók

A Visa She's Next globális program első magyarországi nyertesei saját innováció alapján trendet teremtő, bátorságból, pályaelhagyás után indított vagy éppen saját élethelyzet alapján megoldást kínáló vállalkozások lettek. A pályázók közül többen is aktív részesei a körforgásos gazdaságnak, élen járnak az újrahasznosításban. A díjazottak egyenként kétmillió forintos támogatást és egyéves, vállalkozásra szabott mentorálást kaptak.

Alig látható, hogy az elmúlt évtizedben javult volna a hazai női vállalkozók helyzete, az Opten adatai alapján a nemek szerint egyértelműen elkülöníthető a vállalkozások aránya: 169 856:70 319 a férfiak javára, azaz 2,4-szer kevesebb nő vállalkozik. Egy évtizeddel ezelőtt ugyanez a mutató 2,7 volt, tehát a javulás csak minimális. A kontraszt még erősebb, ha a tulajdonosok életkorát és nemét egyszerre vizsgáljuk: minél fiatalabbak a nők, annál kevésbé valószínű, hogy vállalkozásba fogjanak, ezáltal a férfiak túlsúlya a fiatal vállalkozók körében még hangsúlyosabb; az idősebb korosztályok felé haladva már növekszik a nők aránya.

Ráadásul mintha az akadályok is megkövültek volna. A Visa nemrégiben készült tanulmánya szerint a magyar női vállalkozók üzleti növekedésében továbbra is

a nehéz pénzhez jutás, az IT és pénzügyi ismeretek, a családi- és munkakötelezettségek összeegyeztetése, valamint a túlhajszoltság jelentik a legnagyobb akadályokat.

Mivel a kereskedelem növekvő mértékű digitalizálása óriási előnyökkel járhat a kisvállalkozások számára, a Visa 2020-ban többéves kötelezettségvállalást tett 50 millió kis- és középvállalkozás digitalizálására, egyben összpontosítva a nők gazdasági fejlődésének elősegítésére. A Visa She's Next program a női vállalkozások fejlődését támogatások és mentorálás, valamint innovatív eszközök és fizetési megoldások révén segíti. A program 2020-as indulása óta a vállalat világszerte 2,8 millió dollárt meghaladó összeget fordított több mint 260 női vállalkozó támogatására. A kezdeményezéshez Magyarország idén tavasszal csatlakozott.

Sármay Bence

A márciusban meghirdetett pályázatra a legkülönbözőbb iparágakból jelentkeztek, túlnyomórészt - 87%-ban - mikrovállalkozások, többek között az egészség/életmód, a kiskereskedelem, a divat és a művészet területéről. “A beérkezett 383 pályázat is rávilágít arra, hogy mekkora szükség van az ilyen programokra. A digitális jelenlét a Visa She’s Next egyik kiemelt értékelési szempontja volt. A nyerteseink is fontos eszközként tekintenek a közösségimédia-jelenlétre, sokan webshopot is működtetnek digitális fizetési lehetőséget is kínálva” – mondta el a Portfolio-nak Sármay Bence zsűritag, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Június közepén egy szakértőkből és vállalkozókból álló csapat hallgatta meg a tíz döntős pályázó koncepcióját és üzleti tervét, a zsűri ezután választotta ki az öt győztest. A pontozásnál számított az üzleti szemlélet és az üzleti terv megjelenítése, illetve az is, hogy az elnyerhető támogatást és a mentoring-lehetőséget mire kívánták fordítani. "Figyelembe vettük, hogy a pályázók mennyi újszerű és életképes üzleti ötlettel álltak elő, és azokat mennyire tudják a digitális térben is elérhetővé tenni" – emelte ki Ginzer Ildikó zsűritag, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Sütő Ágnes és Ginzer Ildikó

“A legtöbben saját sztorikat, egy-egy élettörténetet mutattak be a vállalkozásuk kapcsán – és jól tették. Ettől vált életszagúvá a bemutatkozás, néha keserű helyzetekből indult egy új ötlet, néha a lelkesedés vagy egy hobbi nyitott meg üzleti lehetőségeket” – hangsúlyozta Sütő Ágnes zsűritag, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese.

A magányosság alapélménye minden vállalkozónak, ami a nőknél még inkább jellemző. "A pályázók között is jelentős volt annak igénye, hiánya, hogy valaki külső fülként meghallgassa őket, külső szemként tanácsokat, visszacsatolásokat adjon. Jellemzően mikro- és kisvállalkozásokról van szó, ahol a cégvezető a sales-es, marketinges, gyártó és szolgáltató egyben, vagyis egyszerre nagyon sok területet fednek le, ami komoly kihívás” – tette hozzá Sütő Ágnes.

Az általános vállalkozói szemléletben a nők azonban új nézőpontokat is megjelenítenek, ezek többek között az életszerűség, a végtelen kitartás és a nagyon erős belső motiváció. “A pályázók mindegyike mögött egy-egy olyan élettörténet húzódik, ami sajátos lendületet és kreativitást vitt az elképzelésekbe. Banki üzleti vezetőként is akadt bőven inspiráció és együttműködési lehetőség” – mondta Ginzer Ildikó.

Nemcsak pénzügyi támogatással, hanem személyre szabott szakmai tanácsadással is segítik a vállalkozókat.

“A mentorálás a program kulcsfontosságú eleme. A mentorok széleskörű tapasztalattal rendelkeznek nemcsak vállalkozási és befektetési területen, hanem az üzleti oktatásban és a pénzügyi fenntarthatóságban is” – hangsúlyozta Sármay Bence.

A Visa She’s Next program első magyarországi pályázatának nyertesei:

A Fajszi Paprika Manufaktúra már 1990 óta foglalkozik magyar gazdaságból származó kézműves fűszerpaprika termesztésével és feldolgozásával, közel 30 hektáron. Céljuk, hogy a nagyközönség számára elérhetővé tegyék díjnyertes termékeiket, amely a magyar konyha alappillére. A pályázati támogatást elsősorban eszközfejlesztésre, az üzemméret növelésére és egy üvegház kialakítására szeretnék felhasználni. A Fatipli Műhely egyedi bútorok készítésével foglalkozik. A pályaelhagyó alapító elkötelezett amellett, hogy minőségi és egyedi bútorokat készítsen, és a régi bútorokat új életre keltse, ezért kiemelt figyelmet fordít a felújításra és a keletkezett fahulladék újbóli kreatív felhasználására. Elsődleges célja a műhely gépparkjának fejlesztése, valamint egy elsősorban nőknek szóló famegmunkáló és bútorkészítő workshopprogram elindítása. A Kitec Educations vállalkozás magába foglalja a Kids and Teens English Clubot és az EnglishLab nyelviskolát. Küldetése, hogy megszerettesse és megtanítsa az angol nyelvet. Anyanyelvi tanárok alkotta nemzetközi csapattal a projekt alapú oktatást népszerűsítik. A támogatást legújabb kezdeményezésük, a ‘Green Farm’ Oktatási Központ megteremtésére szeretnék fordítani. Ez az öko szemléletű oktatókert lehetővé teszi, hogy a gyerekek a nyelvi ismeretek mellett kézzel fogható tapasztalatokat szerezzenek a fenntarthatóság és környezetvédelem témájában. A PregHello mobilapplikáció célja, hogy megkönnyítse a kismamák mindennapi életét és segítse a felkészülést a baba érkezésére. Az alkalmazás felhasználói hétről hétre követhetik várandósságukat és közérthető módon hasznos információkat kaphatnak a szükséges vizsgálatokról, előkészületekről. A pályázati támogatást arra szeretnék felhasználni, hogy bővítsék a felhasználói felületet és továbbfejlesszék a vállalkozásuk működését. A Seed Bonbon Handmade irodai papír újrahasznosításával készít ültethető magbonbonokat és magpapírokat. Ezek a termékek környezetbarát ajándékként használhatók fel, hiszen növénymagokat tartalmaznak. Az esztétikus meglepetések hűen tükrözik az alapító elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt. A támogatást a nemzetközi piacra lépéshez és az ezzel járó logisztikai kihívások leküzdéséhez szeretné felhasználni.

Fotók: Visa, Egyed Péter

A cikk megjelenését a Visa támogatta.