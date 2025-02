CUPRA modellek és új generációs elektromotorok a győri Audiban

Bár az európai gyártók egyre nagyobb kihívásokkal és egyre erősebb versenytársakkal találják szemben magukat, a világ legnagyobb kapacitású motorgyártója, az Audi Hungária jó évet tudhat maga mögött. Tavaly Győrben legördült a 2 222 222. jármű és a 45 milliomodik motor is a szalagról, utóbbi az elektromobilitás és a gyár termelési portfólióbővítésének szellemében egy 220 kW-os hajtásrendszer volt, amit egy Audi Q6 e-tronba szereltek be. Az újgenerációs MEBeco elektromotor-család is Győrben fog készülni, a berendezések telepítése és a dolgozók oktatása is folyamatos. A Portfolio – MAGE Járműipar konferencián március 26-án és 27-én a résztvevők találkozhatnak a vállalat vezetőivel, és az Audi Hungária gyárában tehetnek látogatást, ahol termelés közben is megismerhetik az üzemet.