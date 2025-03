Sokba fog kerülni az ESG-megfelelés a magyar vállalkozásoknak, amire sokan nincsenek felkészülve

Hatalmas összegekkel dobálóznak szakértők a zöld átállás kapcsán, becslések szerint 4 és fél ezer milliárd dollárt emészthet fel a folyamat, ezért ehhez a zöld hitelek elengedhetetlenek lesznek, a terület már Magyarországon is 1000 milliárd forintos piac. A Portfolio Green Transition & ESG 2025 konferenciáján a szakértők az elérhető finanszírozási lehetőségekről és a vállalkozások kötelezettségeiről értekeztek.

Portfolio AgroFood 2025 Jöjjön el az élelmiszeripari szektor színvonalas szakmai rendezvénye, amelyet 2024-ben indított útjára a Portfolio Csoport.

Az MBH Bank ismertsége mára megközelíti a 90 százalékot, a legtöbb fiókkal (400) rendelkező bank a piacon, illetve a vállalatfinanszírozásban is piacvezetők. Érdekesség, hogy a magyar borosgazdák 50% is a bank ügyfele – kezdte előadását Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese a Portfolio Green Transition & ESG 2025 konferenciáján. Puskás szerint jó lenne, ha az ESG-nek való megfelelés, nem egy compliance típusú megközelítés lenne, inkább üzleti, pozitív ösztönzők beépítésével.

Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A bank ESG politikája kapcsán három területet említett:

Biodiverzitás megőrzése – ennek keretében például a pénzintézet leszerződött erdőgazdálkodási szervezetekkel, 17 ilyen cég is ügyfele a banknak

– ennek keretében például a pénzintézet leszerződött erdőgazdálkodási szervezetekkel, 17 ilyen cég is ügyfele a banknak Klímavédelem - létrehoztak egy saját MBH erdő, több mint 50 ezer fa ültetésével

- létrehoztak egy saját MBH erdő, több mint 50 ezer fa ültetésével Közösségi szerepvállalás – az ország minden területén jelen vannak, és a partnerszervezetek által kitűzött célokat segítik, nem saját programjaikat erőltetik

2023-ban elkészítettük a zöld hitelezési és zöld finanszírozási keretrendszerünket, ami alapján be tudják sorolni az ügyfeleket

- mondta Puskás.

Ennek elemei

a megújuló energia

a fenntartható közlekedés

a fenntartható épületek

és a fenntartható mezőgazdaság

A zöld finanszírozási lehetőségeket pedig az alábbi programok keretében kínálja a bank:

Zöld Széchenyi Beruházási hitelkonstrukció

Exim Baross Gábor Hitelprogram

MFB Energiahatékonysági hitelprogram

Elkezdődött az öntözéses projektek megvalósulásnak támogatása is Közös Agrárpolitika (KAP) keretében. Az első pályázati keret 16,5 milliárdos, ez februárban nyílt meg (200 millió forint igényelhető legfeljebb), a második keret pedig 50 milliárdos és márciusban nyílik (200-500 millió között lehet pályázni).

Az előadás elején említett pozitív ösztönzés szellemében megalapították a Fenntartható Jövő díjat, amire idén tudnak először nevezni az MBH-s ügyfelek.

Az előadást követő panelbeszélgetés az ESG-kritériumokról és a finanszírozási lehetőségeiről szólt, melynek moderátora Schmidt Ákos, a Credit Management Group ügyvezető igazgatója volt, aki felvetette, hogy

becslések szerint a zöld átállás forrásszüksége 4 és fél ezer milliárd dollár.

Dr. Héjj Tibor, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) energiaipari és ESG szakértője szerint a versenyképes fenntarthatóság célja eredetileg az, hogy ne teher legyen a vállalkozóknak, hanem idővel versenyelőnnyé válhasson. De ebből egyelőre inkább a regulációt érezzük, egy becslés szerint a legújabb szabályozások 800 ezer euró költséget jelentenek egy francia középvállalatnak az első két évben, ami aligha támogatja a versenyképességet. Ehhez azonban elérhetők támogatások, és bár ESG témára nincs kifejezett támogatás, de a rendkívül komplex támogatási rendszerben ide lehet csatornázni energiahatékonysági, oktatási pályázatokat, ahol esetenként akár 10-100 milliós forintos támogatás is elérhető.

Dr. Héjj Tibor, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) energiaipari és ESG szakértője.

Baumann Csilla, a Trustify Befektetési Alapkezelő Back Office vezetője, igazgatósági tagja elmondta, hogy az alap indulásától az volt a cél, hogy egy ESG alapkezelőként működjenek, és ezt sikerült is megvalósítani, ugyanakkor finanszírozási oldalról sok nehézséggel találkoztak.

Az látszik, hogy a bankok nagyon sok energiát fordítanak az ESG szabályoknak való megfeleléséhez, mégis a zöld finanszírozási projekteknél sokszor nem értik azokat a folyamatokat, amelyek ezeknek a befektetéseknek a sajátjai, a régi iparági specifikumokat követik a hitelezés során, ezeket próbálják zöldíteni, miközben új, rugalmasabb megközelítésre lenne szükség

– mondta az alapkezelő vezetője.

Baumann Csilla, a Trustify Befektetési Alapkezelő Back Office vezetője, igazgatósági tagja.

A magyar zöldhitel piac 1000 milliárd forint körül van, ennek 60-70 százaléka vállalati kitettség, ezek kevés számú, nagy összegű projektek, ezért talán kevésbé tűnik úgy, hogy ez egy kiterjedt piac

– ezt már Suba Levente, a K&H Csoport fenntarthatósági vezetője mondta, aki szerint fel kell készülnie a bankoknak az átállási kockázatokra, segíteniük kell az ügyfelek átállását.

Suba Levente, a K&H Csoport fenntarthatósági vezetője.

A vállalatok részéről Szaniszló Bálint, a Erste Bank Hungary fenntarthatósági iroda vezetője szerint érdemes megnézni, hogy a hitelfelvételhez szükséges ESG megfelelési kérdőívben, ami az MNB honlapján elérhető, milyen kérdések (kb. 60) vannak, ez alapján már el lehet kezdeni a felkészülést. A zöld projektek finanszírozása kapcsán pedig kijelentette, hogy „a kötelet nem lehet tolni”, vagyis, ha nincs megfelelő ügyféligény a zöld finanszírozásra, akkor a bankok sem fognak előre szaladni ezeknek a termékeknek a megalkotásával.

Szaniszló Bálint, a Erste Bank Hungary fenntarthatósági iroda vezetője.

A fenntarthatósági jelentések és ESG beszámolók készítése komoly kihívás elé állítja a vállalatokat - mondta Lukács Ákos, az EY közép-európai klímaváltozási és fenntarthatósági üzletágvezetője a következő előadásban. Az új szabályozások bevezetésével a cégeknek át kell alakítaniuk jelentéskészítési folyamataikat és erőforrás-tervezésüket.

Lukács Ákos, EY közép-európai klímaváltozási és fenntarthatósági üzletágvezetője.

A kettős lényegességi vizsgálat például új elem a jelentéskészítésben. Ennek során a vállalatoknak fel kell térképezniük a társadalmi és környezeti hatásokat, valamint ezek pénzügyi vonatkozásait is. Ez a gyakorlatban egy komplex mátrix-elemzést jelent, ami eddig nem szerepelt a vállalatok eszköztárában.

Az időzítés és kapacitástervezés is kulcsfontosságú. A szakértő szerint "6-9 vagy akár 12 hónappal előbbre kell hozni a jelentés elkészítésének a logikáját" a korábbi gyakorlathoz képest. Emellett többszöri adatgyűjtésre és ellenőrzésre van szükség az év során. A jelentéskészítés erőforrásigénye is jelentősen megnőtt. Egy nagyobb vállalatnál ez akár ezer munkaórát is igénybe vehet, és egymillió euró feletti költséggel járhat a tanácsadók és könyvvizsgálók bevonásával együtt.

Címlapkép forrása: Portfolio