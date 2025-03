Ez már a jövő: felértékelődött az agrárbiztosítások szerepe

A mezőgazdasági biztosítások nagy részét a növénybiztosítások adják, és bár az állatállományok biztosítása az elmúlt években visszaesett, az elmúlt hetek eseményei után érdemes lehet újragondolni ezeket - mondta el Sebestény Géza, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. mezőgazdasági szakértője a Portfolio Csoport Agrárium 2025 konferenciáján . A szakember beszélt arról is, hogy a mezőgazdaságban rendkívül gyorsan megjelennek az új technológiák, amelyek jellemzően magas beruházási értékű, drága berendezések. Éppen ezért nemcsak a védelmükről, de a biztosításukról is gondoskodni kell, de azt is kifejtette azt is, hogy a biztosításkötésnél és kárrendezésnél miért szükséges mindig szakértő segítségét igénybe venni.