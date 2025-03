Digitális forradalom jöhet - milliárdos lehetőség nyílik a magyar cégek előtt

Magyarország digitális fejlődésének előre mozdítása a Magyar Telekom stratégiájának középpontjában áll – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Pereszlényi Zoltán, a vállalat kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. A szakember többek között beszélt a Telekom szerepéről a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja kezdeményezésről a Demján Sándor Program keretében, a digitális transzformáció előnyeiről, és arról is, miért fontos a telekommunikációs vállalat számára a nem hagyományos szolgáltatások piacára való belépés.

Milyen trendek határozhatják meg 2025-öt?

A távközlési és digitális szolgáltatások területén továbbra is kulcsfontosságú a stabilitás és a megbízhatóság. Az innováció – legyen szó AI-ról vagy más fejlett megoldásokról – kizárólag akkor nyer értelmet, ha az alapvető infrastruktúra és szolgáltatások kifogástalanul működnek. Ez nem csupán a hálózat stabilitására vonatkozik, hanem a teljes ökoszisztémára, beleértve a televíziós szolgáltatásokat, az ügyfélkapcsolati csatornákat, az üzleteket, a call centereket és a digitális platformokat.

A megrendelések zavartalan lebonyolítása, a problémák gyors és hatékony kezelése alapvető fontosságú. Hibák minden rendszerben előfordulhatnak, azonban az ezekhez való hozzáállás és a megoldás sebessége az, ami igazán megkülönböztet bennünket. Ezen a területen évről évre jelentős előrelépéseket teszünk, hogy ügyfeleink számára a lehető legjobb élményt biztosítsuk.

Hogyan értékelné Magyarország vállalati digitális érettségét és milyen konkrét lépésekkel segíthető a digitális hozzáférés szélesítése – akár infrastruktúrával, eszközökkel vagy edukációval?

Elkötelezettek vagyunk Magyarország digitális fejlődésének előmozdítása mellett, mert úgy véljük, hogy egy digitálisan érett társadalom versenyképesebb, rugalmasabban alkalmazkodik a változásokhoz, és hatékonyabban képes kihasználni a technológiai fejlődés adta lehetőségeket.

Magyarország a digitális infrastruktúra elérhetősége tekintetében az EU átlag fölött teljesít, a gigabites előfizetések arányát vizsgálva Magyarország teljesítménye kiugróan magas (Magyarország 2. helyen áll uniós összevetésben), mely eredményhez a Magyar Telekom jelentősen hozzájárul. Mindeközben azt tapasztaljuk, hogy kompetenciák és a digitális szolgáltatások használatában vannak még kiaknázatlan lehetőségek Magyarországon. Egy KSH kutatás szerint 10-ből 4 magyar még az alapvető digitális ismeretekkel sem rendelkezik. Mindez egyszerre jelzi azt, hogy jók az adottságaink, és hogy jelentős potenciál van még a képességek bővítésében.

Ha a vállalkozásokat állítjuk fókuszba, kiemelten fontos számunkra annak vizsgálata, hogy milyen módon segíthetjük őket abban, hogy felismerjék saját digitális fejlesztési szükségleteiket. Sok esetben ugyanis nem áll rendelkezésre megfelelő tudás arról, hogy a technológia milyen lehetőségeket kínál, így az igények sem mindig teljes körűek. Éppen ezért elsődleges felelősségünknek érezzük, hogy edukációs tevékenységünkkel támogassuk a vállalkozásokat ebben a folyamatban. A Telekom Hello Biznisz kezdeményezésünk például platformot biztosít arra, hogy a hazai vállalkozások megismerjék a digitális megoldások előnyeit, kapcsolatba léphessenek egymással és megfelelő kérdéseket tudjanak feltenni akár saját fejlődésük érdekében.

Egy nemrégiben készült kutatás számos figyelemre méltó adatot hozott felszínre, amelyek jól rávilágítanak a digitális fejlesztések szükségességére.

Például a magyar kis - és középvállalkozások, a mikrovállalkozásokat is ideértve, mindössze 40%-a rendelkezik saját weboldallal – annak ellenére, hogy a COVID-időszak egyértelműen megmutatta az online jelenlét fontosságát.

Egy korábbi felmérés arra is rámutatott, hogy a vállalkozásoknak egyharmada azért nem kezdi el a weboldalkészítést, mert bonyolultnak és költségesnek tartják annak tervezését, üzemeltetését és frissítését. Ennek kapcsán releváns például a kormányzat által indított Demján Sándor "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" Program, amelynek célja, hogy minden vállalkozás rendelkezzen saját weblappal. Úgy látjuk, a program jelentős potenciált hordoz magában a hazai vállalkozások digitális fejlettségének növelésében.

Felmerül a kérdés, hogy maguk a vállalatok mennyire nyitottak ezen a téren, mekkora ügyféligényt tapasztalnak a digitális fejlesztésekre?

Biztosak vagyunk abban, hogy a digitális fejlődés iránti nyitottság alapvetően adott. Általánosságban elmondható, hogy azok a megoldások, amelyek előremutatóak és értéket teremtenek, kiemelkedően magas konverzióval rendelkeznek.

Egy vállalkozás számára az eredményesség a legfontosabb tényező, és minden olyan innováció, amely ezt támogatja, jelentős előnyt jelenthet számára. Mégis, egy 2023 év végi kutatásunkból azt láttuk, hogy a mikrovállalkozások mintegy 81%-ának, a kis-és közeps vállalkozások pedig 55%-ának a digitalizációja háttérbe szorult. S ez a kép érdemben a 2024-es felmérésünk szerint sem változott.

Számunkra tehát a legfontosabb cél, hogy megértsük, mi akadályozza a digitális fejlesztéseket, mi lenne az adott vállalkozás számára a digitalizáció leghatékonyabb módja.

Mik a legkeresettebb digitális megoldások, amikben a Magyar Telekom segítséget tud nyújtani?

A leggyakrabban keresett digitális megoldások három fő terület köré csoportosíthatók. Az egyik az alapvető telekommunikációs és digitális szolgáltatások köre, amelynek része az adatfelhasználás.

Ez ma már nélkülözhetetlen az üzleti hatékonyság növeléséhez, mégis azt tapasztaljuk, hogy számos vállalkozás esetében ez még nem éri el a lakossági felhasználás szintjét, ami arra utal, hogy a digitalizáció terén további fejlődési lehetőségek rejlenek, különösen a belső folyamatok automatizálásában és hatékonyabb működtetésében. Ebben az összefüggésben az alapszolgáltatások, például az 5G-kompatibilis készülékek és fejlett hálózati megoldások, kulcsfontosságú szerepet játszanak.

A második terület a digitális transzformációt támogató megoldások köre. A telekommunikációs infrastruktúrán túlmenően olyan szolgáltatásokat is kínálunk, amelyek közvetlenül segítik a vállalkozások digitális fejlődését.

A harmadik terület a biztonsági megoldások és a kockázatkezelés. A Magyar Telekom megbízhatóságával és kifejezetten erre a területre fejlesztett termékeivel – például internetbiztonsági megoldásaival – olyan védőhálót biztosít, amely segíthet eloszlatni az ügyfelek digitális fejlődéssel kapcsolatos aggodalmait.

Összességében célunk az, hogy a digitális innováció ne csupán elérhető, hanem érthető és alkalmazható is legyen ügyfeleink számára. A Demján Sándor "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" Program keretében is hasonló megközelítést alkalmazunk: célunk, hogy olyan szolgáltatáscsomagot kínáljunk ügyfeleink számára, amely nemcsak megfelel az elvárásaiknak, hanem túl is mutat azokon – mind tartalmában, mind pedig minőségében. Nemcsak szolgáltatással, hanem az online jelenlét további fejlesztésével kapcsolatos tudással, inspirációkkal is segítjük a vállalkozásokat a Telekom Hello Biznisz révén.

Ha már rákanyarodtunk a “Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programra: mik az eddigi tapasztalataik, hányan érdeklődtek a lehetőség iránt?

Jelen szakaszban még korai lenne konkrét számokról beszélni, hiszen a program kezdeti, indulási fázisában van. A mikro -és kisvállalkozások előzetes regisztrációját és a pályázatok elbírálását a Neumann Társaság végzi, az érdeklődő vállalkozások a megszerzett voucher birtokában kereshetnek minket. Ismereteink szerint már több ezer vállalkozás pályázott, az előzetes kalkulációkat meghaladó érdeklődés övezi a programot. A program előírásainak megfelelően többféle csomaggal igyekszünk kiszolgálni a jelentkező vállalkozásokat, igényeiktől függően.

Számos ügyfelünkkel már lehetőségünk nyílt konzultálni, tájékoztatni őket arról, hogy miként közelítjük meg ezt a kezdeményezést és milyen lehetőségeket kínálunk számukra.

Hogyan használhatják a vállalkozások a Telekom megoldásait a program keretében? Mik a legtipikusabb felmerülő problémák, kihívások, amikben segítséget kaphatnak?

A pályázat keretei között támogatást nyújtunk a weboldal és a social média felületek arculati és tartalomfejlesztéséhez, a kibervédelmi, illetve az internetes értékesítést támogató szolgáltatások igénybevételéhez. A szolgáltatásunk magában foglalja a vállalkozás honlapjának létrehozását, a kezdeti és a keresőoptimalizáláshoz szükséges beállításokat, a tartalom optimalizálását, valamint a közösségi média integrációját. Ezzel a szolgáltatással a vállalkozások „kulcsra készen” kapják meg saját weboldalukat, amely segít megfelelni az ügyfelek elvárásainak és növeli a bizalmukat.

A lényeg nem pusztán az, hogy rendelkezzenek egy saját weboldallal, hanem az, hogy ezáltal erősíteni és fejleszteni tudják ügyfélkapcsolataikat, bővíteni a kereskedelmi lehetőségeiket és hovatovább nemzetközi irányba is elindulhassanak. Egy jó honlap többlet értéke felbecsülhetetlen lehet a hazai és a nemzetközi piacon is. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőséget széles körben kommunikáljuk, és egyértelművé tegyük, hogy a Magyar Telekom hiteles és megbízható partner ebben a folyamatban.

Nemcsak a Telekom, hanem az összes többi magyar telekommunikációs szolgáltató is szeretné elnyerni a program kapcsán megjelenő ügyfeleket: mennyire kiélezett jelenleg a kkv szegmensért folytatott verseny és hogyan lehet versenyképesnek maradni ebben a közegben?

Különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások esetében rendkívül kiélezett verseny tapasztalható: a jelenlegi piaci környezetben az értékalapú megközelítés és diskurzusok háttérbe szorulnak.

Éppen ezért egy olyan kezdeményezés, mint a "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" Program, üde színfoltot jelent, hiszen itt valódi értékteremtésről és befektetésekről van szó. Fontosnak tartom, hogy az ügyfél azonosuljon a program céljaival, és megértse, hogy milyen hosszú távú előnyöket jelenthet számára egy ilyen partnerség – legyen szó akár egy professzionális weboldal elkészítéséről, akár az ügyfélkiszolgálás színvonalának emeléséről –, mert így nyílik lehetőség az érdemi együttműködésre. A Telekom Hello Bizniszplatform is ezen logika mentén épült fel. Az évek óta működő kezdeményezés célja egy támogató, építő közeg biztosítása, ami segítő kezet nyújt a vállalkozások számára.

A Telekom már nem csupán telco szolgáltatóként van jelen a magyar piacon, tavaly nyáron elindították a Telekom Egészség szolgáltatást is, ami digitális egészségügyi tanácsadást nyújt – miért volt fontos az egyéb szolgáltatások piacára való belépés?

A témát több irányból is meg lehet közelíteni, de végső soron mindig vissza kell térnünk a márkához és az ügyfelekhez. A kérdés lényege, hogy digitális eszközökkel hogyan tudunk hozzájárulni az ország fejlődéséhez. Erre a válasz az, hogy olyan területeken vállalunk aktív szerepet, ahol hitelesek tudunk maradni. Ezért léptünk piacra saját márkás készülékekkel, immár harmadik éve kínálunk saját tabletet is. Ezen túlmenően azokat a partnereinket, akikkel már meglévő együttműködésünk van, egy lojalitásprogramba is bevonjuk – ez a Magenta Moments program, amely számos harmadik féltől származó szolgáltatást kínál ügyfeleink számára.

A Telekom Egészség koncepciója első hallásra idegennek tűnhet, de ha figyelembe vesszük, hogy már évek óta értékesítünk okosórákat és szenzorokat, amelyek a modern egészségügyi és fitnesztechnológiák szerves részét képezik, akkor egyértelművé válik a kapcsolódás. Ez is azt mutatja, hogy az internet és a digitalizáció révén szinte minden területen jelen tudunk lenni, és mi ezt az elérhetőséget igyekszünk ügyfeleink számára a Teladoc Kft. partnerségében értékteremtő módon biztosítani.

Milyen más nem hagyományos szolgáltatásokban látnak potenciált?

Számos terület van, ami kiemelt figyelmet érdemel. Talán a legegyértelműbb és már többször említett példa az AI, mint technológia. A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei folyamatosan változnak, ahogy maga a technológiai környezet is napról napra fejlődik. Számomra jelenleg az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy miként válhatunk hiteles szakértőkké ebben a rendkívül dinamikusan formálódó szegmensben. Emellett legalább ilyen fontos kihívás, hogy hogyan tehetjük ezt a technológiát szélesebb tömegek számára is elérhetővé.

Bár az AI-megoldások technikailag bárki számára hozzáférhetők, valójában még mindig csak kevesen élnek ezekkel a lehetőségekkel. Ezért számunkra kulcsfontosságú feladat, hogy olyan közvetítő szerepet töltsünk be, amely elősegíti a technológia elérhetőségét és integrálhatóságát a mindennapi életbe.

Egy jó példa erre a Deutsche Telekom által támogatott Perplexity AI, amelynek Pro verzióját tavaly karácsonykor a Magenta Moments platformon keresztül minden Magyar Telekom ügyfél számára hozzáférhetővé tettük.

A Telekom megközelítésének egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem kizárólag az üzleti potenciált vizsgálja elsődlegesen egy-egy új területen. Sokkal inkább azt nézzük, hogy milyen társadalmi és egyéni kihívásokat vethet fel egy adott jelenség, és hogyan tudunk ehhez felelős és támogató szerepben csatlakozni. A videójátékok kérdése például komoly kérdéseket vet fel, hiszen a túlzott online jelenlét elszigetelheti az embereket. Ezért fontos számunkra, hogy erről nyíltan és tabuk nélkül lehessen beszélni, valamint támogató megoldásokat kínáljunk.

Ebben a szellemben jött létre a Hello Szülő-platform is, amely a családokat érintő, nem csak digitális kihívások kezelésében nyújt segítséget. Természetesen mindehhez szorosan kapcsolódik az internetbiztonság és az infrastruktúra, de a lényeg mindig az ügyfélközpontúság marad. Ez az alapelv határozza meg valamennyi kezdeményezésünket és fejlesztési irányunkat.

