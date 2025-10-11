  • Megjelenítés
Baleset volt, nagy a torlódás az M7-esen
Gazdaság

Baleset volt, nagy a torlódás az M7-esen

MTI
Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Érdnél - írta az Útinform szombaton kora délután.

Közölték, az Érdnél korábban kiépített terelésnél több jármű ütközött össze,

a 17-es kilométernél csak egy sáv járható.

A katasztrófavédelem azt írta a honlapján, hogy három autó volt érintett a balesetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

