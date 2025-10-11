  • Megjelenítés
Itt a nagy bejelentés: erős választ küldött a NATO keménymagja Putyinnak
Itt a nagy bejelentés: erős választ küldött a NATO keménymagja Putyinnak

Nagy-Britannia bejelentette, hogy két RAF repülőgép 12 órás küldetést hajtott végre az Egyesült Államok és a NATO erőivel közösen az orosz határ mentén, miután több orosz drón és repülőgép megsértette a NATO légterét.

John Healey védelmi miniszter szerint ez egy jelentős közös küldetés volt amerikai és NATO-szövetségeseinkkel. Hozzátette, hogy a művelet nemcsak értékes hírszerzési információkat biztosít a fegyveres erők számára, hanem

erőteljes üzenetet küld a NATO egységéről Putyin orosz elnöknek és az ellenfeleknek.

A csütörtöki bevetés során egy RC-135 Rivet Joint elektronikus megfigyelő repülőgép és egy P-8A Poseidon tengerészeti járőrgép repült az északi-sarki régiótól Fehéroroszország és Ukrajna mellett, egy amerikai légierő KC-135-ös üzemanyag-utántöltő repülőgép támogatásával.

A brit kormány közlése szerint

a művelet válasz volt a NATO-tagállamok, köztük Lengyelország, Románia és Észtország légterének megsértésére.

Korábban ebben a hónapban az Európai Unió vezetői támogatták az orosz drónok elleni védekezés megerősítésére irányuló terveket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

