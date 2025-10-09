Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését

Az Otthon Start program kapcsán többször lehet azt hallani, hogy mindenki számára mindenhol elérhető lehetőséget kínál az első saját otthon megszerzésére. De vajon mit jelent ez a program a vidéki települések életére nézve? Megfordíthatja-e a tanyák és a kis falvak elvándorlási trendjét vagy egyre több lesz az olyan település, amire ki lehet tenni a bezárt táblát? És mire számíthatnak azok, akik az olcsó ingatlan reményében akár nagyobb távolságra is elköltöznének? Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast mai epizódjában Kiss Márta, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi régiójának vezetője.

Az Otthon Start program bejelentése óta érezhetően felpezsdült az ingatlanpiac Magyarországon. Sokan vannak, akik városi vagy fővárosi otthonukat a megnövekedett kereslet miatt most magasabb áron tudják értékesíteni, majd vidéken keresnek nyugodtabb, természetközelibb életet. Mások kisebb önerőből egy tanyán vagy eldugott faluban próbálnak új életet kezdeni, miközben munkájukat otthonról végzik –

hiszen az ingatlanárak ezekben a térségekben sokkal alacsonyabbak, így akár a nagyobb távolságot is megéri vállalni.

De vajon mindig bejön a váltás? Melyek azok az országrészek, ahová a legtöbben költöznének, és hogyan reagálnak a helyiek, ha városból érkeznek új lakók? És megállíthatja-e az Otthon Start program a tanyák és a kis falvak elvándorlási trendjét vagy így is egyre több lesz az olyan település, amire ki lehet tenni a bezárt táblát? Az Alapvetés podcast mai műsorában ezekről a kérdésekről beszélt Kiss Márta, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi régiójának vezetője.

