Ukrajna messze az orosz határon túl csapott le: óriási finomítót találtak el

Ukrajna szombaton megtámadta a Bashneft kőolaj-feldolgozó egységét, az oroszországi Ufa városában - írja a Bloomberg.

A létesítmény a Rosznyefty energetikai óriáscsoport része, és mintegy 1750 kilométerre található Kijevtől, illetve 1200 kilométerre Moszkvától keletre.

A Rosznyefty leányvállalataként működő Bashneft három olajfeldolgozó üzemet működtet Ufa területén – a Novoil, Ufimsky és Ufaneftekhim finomítókat – amelyek együttesen évi 23,5 millió tonna kőolaj feldolgozására képesek.

Egyelőre nem világos, melyik létesítményt érte a támadás.

Az utóbbi hónapokban Ukrajna jelentősen fokozta az orosz olajipari infrastruktúra elleni műveleteit: augusztus óta legalább 28 finomítót ért támadás, több közülük messze az orosz–ukrán határtól. Ennek hatására visszaesett az orosz üzemanyag-termelés, ami ellátási aggodalmakat keltett a belső piacon.

A szombati csapás azután érkezett, hogy az orosz hadsereg az elmúlt napokban rakéta- és dróntámadások sorozatát hajtotta végre ukrán energetikai létesítmények ellen, többek között Kijevben, valamint Odessza, Dnyipro és Poltava térségében. Ezek a támadások száz­ezrek számára okoztak áram- és vízellátási kiesést, bár az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint szombat délre a legtöbb hálózati kapacitást sikerült helyreállítani.

