Változik a HÉV-ek közlekedése a hosszú hétvégén

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak Kerepes és Gödöllő között jár a H8-as HÉV, a H9-es HÉV pedig nem közlekedik október 24-től 26-ig - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-t.

A kimaradó szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Kerepesnél és Szilasligetnél mindkét irányban a Gödöllő irányú peronoknál lehet le- és felszállni - tartalmazza a közlemény.

Az Örs vezér tere és Kerepes között H8-as jelzéssel, az Örs vezér tere és Cinkota között H8A jelzéssel, az Örs vezér tere és Kerepes között H8E jelzéssel, az Örs vezér tere és Csömör között pedig H9-es jelzéssel közlekednek a pótlóbuszok - sorolták.

Az Árpádföld térségéből az Örs vezér tere irányába tartóknak a 31-es autóbusz igénybevételét, az utazás megtervezéséhez a BudapestGO utazástervező applikáció használatát ajánlja a közlekedési társaság - írták.

További információk a MÁV-csoport weboldalán olvashatóak - tartalmazza a közlemény.

