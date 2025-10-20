Tragikus repülőbaleset Hongkongban, vízbe csúszott a Boeing 747-es

Egy Dubaiból érkező teherszállító repülőgép Hongkongban leszállás közben lesodródott a kifutópályáról, nekiütközött egy járőrautónak, majd a tengerbe tolta azt. A balesetben két repülőtéri biztonsági alkalmazott életét vesztette.

A hétfő hajnali baleset a hongkongi repülőtér északi kifutópályáján történt, amikor a Boeing 747-es teherszállító gép a leszállást követően váratlanul balra sodródott. A repülőgép, amely a török ACT Airlines légitársaság üzemeltetésében az Emirates megbízásából közlekedett, a biztonsági járőrautónak ütközött, majd részlegesen a tengerbe süllyedt.

A repülőgép fedélzetén tartózkodó négy személyzeti tag sértetlenül megmenekült, azonban a biztonsági járőrautóban utazó két alkalmazottat már nem lélegezve mentették ki a vízből. Egyikük a helyszínen, másikuk később a kórházban vesztette életét - közölte Steven Yiu, a Hongkongi Repülőtéri Hatóság repülőtéri műveletek ügyvezető igazgatója.

A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, amelyben szerepet játszhatott az időjárás, a kifutópálya állapota, a repülőgép és a személyzet is. Yiu hangsúlyozta, hogy a biztonsági járőrautó a szokásos területén működött, a kifutópálya kerítésén kívül, és "biztosan nem hajtott fel a kifutópályára".

A légiforgalmi irányítás felvételei szerint a pilóta nem jelentett technikai problémát a leszállás előtt. Man Ka-chai, Hongkong légibaleset-vizsgálati hatóságának vezetője megerősítette, hogy a légiforgalmi irányítás az északi kifutópályára irányította a járatot, de "nem érkezett segítségkérő üzenet a pilótától".

A világ legforgalmasabb teherszállító repülőterén a járatok közlekedését nem befolyásolta a baleset, mivel a déli és középső kifutópályák továbbra is zavartalanul működnek. Az északi kifutópálya a biztonsági ellenőrzések befejezése után nyit újra.

A baleset után készült fényképeken látható, hogy

az AirACT festésű teherszállító repülőgép részlegesen a vízbe süllyedt a repülőtér tengeri falánál, a vészkijárati csúszda ki volt nyitva, az orr- és farokrész pedig levált.

Az Emirates közleménye szerint az EK9788-as járaton nem volt rakomány. A balesetben érintett repülőgép 32 éves volt, és korábban utasszállítóként működött, mielőtt teherszállítóvá alakították volna.

Ez volt a legsúlyosabb repülőtéri baleset Hongkongban azóta, hogy 1999-ben egy China Airlines járat leszállás közben lezuhant, három ember halálát okozva a fedélzeten tartózkodó 315 személyből.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images