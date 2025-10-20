Összeállhat az egységfront Ukrajna mögött: ezzel évekig biztosítva lenne az ország védelme

Hamarosan Budapesten találkozik egymással az amerikai és az orosz államfő, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A bejelentés hatására valódi diplomáciai nagyüzem indult. Október 17-én Zelenszkij Washingtonba utazott, hogy a közelgő tárgyalás előtt meggyőzze Trumpot a saját álláspontjáról. A kiszivárgott információk szerint a megbeszélés nem járt sikerrel, az amerikai elnök többször is emelt hangon beszélt az ukrán államfővel. A hírek hatására az európai kormányok gyorsan megpróbálják a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna számára átengedni.

Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit Ukrajna békéjének megteremtésére, mindezeket az erőfeszítéseket üdvözöljük, de nem látjuk, hogy Oroszország békére vágyna. Megvitatjuk, hogy mit tehetünk még

– jelentette ki Kaja Kallas az EU legfőbb diplomatája hétfőn.

Az európai vezetők csütörtökön tartanak csúcstalálkozót Brüsszelben, ennek célja, hogy megállapodjanak az Ukrajnának nyújtandó 140 milliárd eurós hitel lefoglalásáról az orosz eszközök felhasználásával. A vezetők bizakodóak, hogy megvalósulhat a program, különösen amiatt, mert az eddig határozottan ellenvéleményt megfogalmazó Orbán Viktor magyar miniszterelnök a nemzeti ünnep miatt nem vesz részt a találkozón. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint

egy ilyen lépés „legalább három évre eszközt adna Ukrajna kezébe a védelemre”.

Belgium garanciákat kérne ahhoz, hogy megszavazza a kezdeményezést, szeretné elérni, hogy az európai országok ígéretet tegyenek, hogy megtérítik az összeget, ha Moszkva jogi kezdeményezése sikerrel járna.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images