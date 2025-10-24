  • Megjelenítés
Trump ráborította az asztalt Kanadára – Egyetlen reklámfilm vetett véget az amerikai elnök türelmének
Gazdaság

Trump ráborította az asztalt Kanadára – Egyetlen reklámfilm vetett véget az amerikai elnök türelmének

MTI
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon helyi idő szerint csütörtökön közzétett üzenetében leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

A kanadaiak felháborító viselkedése miatt befejezünk minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával

– írta Trump a Truth Social közösségi médiaplatformon.

Trump hangsúlyozta, hogy a vámok jelentős szerepet töltenek be az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából, és a kanadai reklámkampány célja a legfelsőbb bíróság és más jogi fórumok döntéseinek befolyásolása volt.

A vitatott reklámfilmben a republikánus Reagan kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány Trump bejelentése után alig két órával csütörtökön késő este közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kanadai reklám szelektív hang- és videofelvételeket használt fel Reagantől, és az alapítvány vizsgálja a jogi lépések lehetőségét.

A reklám félrevezető módon ábrázolja az elnöki rádióbeszédet (Reagan 1987-es beszédét), és az ontariói kormány nem kért és nem kapott engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére

– áll az alapítvány közleményében, a reklámot közzétevő kanadai tartományra utalva.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fog tisztességtelen feltételekkel piaci hozzáférést biztosítani az Egyesült Államoknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 7-én. MTI/EPA/Shawn Thew

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
magyarország forint huf
Gazdaság
Pénteken sem pihen a forint
Pénzcentrum
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility