Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken

Portfolio 2025. október 24. 16:08

Pénteken az Egyesült Államokba érkezett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, aki források szerint mások mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump közel-keleti különmegbízottjával is tárgyalhat majd. Történt mindez azt követően, hogy a távoli jövőbe tolódott Trump és Putyin Budapestre tervezett békecsúcsa, illetve hogy az amerikai elnök szankciókat vetett ki két nagy orosz olajcégre. Japán pénteken riasztotta vadászgépeit, miután két Tu-95-ös orosz nukleáris bombázó tartott területe felé a Japán-tenger felett. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.