Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken

Még nincs veszve semmi? – Váratlanul az Egyesült Államokba érkezett Putyin fontos embere
Pénteken az Egyesült Államokba érkezett Vlagyimir Putyin Washingtonnal való kapcsolattartásért felelős különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, nem sokkal azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök szankciókat vetett ki a Rosznyeft és Lukoil olajvállalatokra – írja a CNN.
Japán riasztotta a vadászgépeit, miután állításuk szerint két Tu-95-ös, nukleáris fegyver hordozására is képes orosz stratégiai bombázó, valamint két Szu-35-ös vadászgép feléjük tartott – írja a Reuters.
Szombaton találkozik Dmitrijev és Witkoff
Szombaton találkozik egymással Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokért felelős különbmegbízottja, illetve Steve Witkoff, az Oroszországgal folytatott tárgyalásokba is bevont amerikai közel-keleti különmegbízott.
Hogy pontosan miről egyeztetnek, egyelőre nem tudni, de feltehetően szóba kerül majd Putyin és amerikai kollégája, Donald Trump Budapestre tervezett, de halasztást szenvedő találkozója.
(TASZSZ)
Londonba érkezett Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett Londonba, ahol az Ukrajnát támogató országok, a „Tettre készek koalíciójának” képviselői találkoznak pénteken.
Az orosz jegybank 50 bázisponttal, 17,0 százalékról 16,50 százalékra csökkentette az irányadó kamatot pénteken. Az idei GDP-növekedési kilátásokat viszont rontotta Oroszország nemzeti bankja: 0,5-1 százalékos emelkedésre számít idén.
Egy azeri bíróság a börtönbüntetésből három hónapra házi őrizetbe helyezte Jevgenyij Belouszovot, az orosz tulajdonú Szputnyik Azerbajdzsán főszerkesztőjét – írja a Reuters. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott azeri kollégájával, Ilham Alijevvel. A két esemény azt mutatja, hogy enyhülés állhat be Moszkva és Baku kapcsolatában, amely egy azeri repülőgép tavaly karácsonyi orosz lelövése miatt mérgesedett el.
A Japán-tenger felett repült egy Tu-95-ös
Nukleáris csapásra is képes Tu-95MSZ orosz stratégiai bombázó repülőgép rutinszerű járőrrepülést hajtott végre a Japán-tenger semleges vizei felett – jelentette pénteken az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva a RIA orosz állami hírügynökség.
(Reuters)
Három település elfoglalásáról számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Bologovka falut Harkiv, Persotravnevoe falut Dnyipropetrovszk, illetve Promin falut Donyeck megyében.
(TASZSZ)
Megszólalt a Fehér Ház a budapesti békecsúcsról: „majd egyszer”
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozóról azt mondta, „nem került le teljesen az asztalról” – írja a The Kyiv Independent.
Lakóházat ért dróntalálat a Moszkvai területen
Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.
A kormányzó szerint a drón egy 13. emeleti lakásba repült be az Izumrudnije Holmi (Smaragddombok) lakóparkban. Három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak. Az eltalált házból még a tűzoltók megérkezése előtt hetven ember kimenekült.
(MTI)
Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges
Péntek reggel Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be a Kossuth Rádióba. A miniszterelnök többek között beszélt az elhalasztott budapesti Trump–Putyin-találkozóról is.
Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken
Két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására. Donald Trump amerikai elnök szankciókkal sújtott két orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy reagált, ez nyomásgyakorlás, de Oroszország önmagát becsülő államként nem tesz semmit nyomás alatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
