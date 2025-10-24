  • Megjelenítés
FONTOS Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal
Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken
Globál

Amerikába érkezett Putyin különmegbízottja, orosz bombázók tűntek fel a Japán-tenger felett – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Pénteken az Egyesült Államokba érkezett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, aki források szerint mások mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump közel-keleti különmegbízottjával is tárgyalhat majd. Történt mindez azt követően, hogy a távoli jövőbe tolódott Trump és Putyin Budapestre tervezett békecsúcsa, illetve hogy az amerikai elnök szankciókat vetett ki két nagy orosz olajcégre. Japán pénteken riasztotta vadászgépeit, miután két Tu-95-ös orosz nukleáris bombázó tartott területe felé a Japán-tenger felett. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Még nincs veszve semmi? – Váratlanul az Egyesült Államokba érkezett Putyin fontos embere

Pénteken az Egyesült Államokba érkezett Vlagyimir Putyin Washingtonnal való kapcsolattartásért felelős különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, nem sokkal azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök szankciókat vetett ki a Rosznyeft és Lukoil olajvállalatokra – írja a CNN.

Tovább a cikkhez
Még nincs veszve semmi? – Váratlanul az Egyesült Államokba érkezett Putyin fontos embere
Megosztás

Feszült pillanatok a Japán-tengernél: vadászgépeket küldtek az orosz nukleáris bombázókra

Japán riasztotta a vadászgépeit, miután állításuk szerint két Tu-95-ös, nukleáris fegyver hordozására is képes orosz stratégiai bombázó, valamint két Szu-35-ös vadászgép feléjük tartott – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Feszült pillanatok a Japán-tengernél: vadászgépeket küldtek az orosz nukleáris bombázókra
Megosztás

Szombaton találkozik Dmitrijev és Witkoff

Szombaton találkozik egymással Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokért felelős különbmegbízottja, illetve Steve Witkoff, az Oroszországgal folytatott tárgyalásokba is bevont amerikai közel-keleti különmegbízott.

Hogy pontosan miről egyeztetnek, egyelőre nem tudni, de feltehetően szóba kerül majd Putyin és amerikai kollégája, Donald Trump Budapestre tervezett, de halasztást szenvedő találkozója.

(TASZSZ)

Megosztás

Londonba érkezett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett Londonba, ahol az Ukrajnát támogató országok, a „Tettre készek koalíciójának” képviselői találkoznak pénteken.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Nem tett fel rózsaszín szemüveget az orosz jegybank: rontottak a gazdaság kilátásain

Az orosz jegybank 50 bázisponttal, 17,0 százalékról 16,50 százalékra csökkentette az irányadó kamatot pénteken. Az idei GDP-növekedési kilátásokat viszont rontotta Oroszország nemzeti bankja: 0,5-1 százalékos emelkedésre számít idén.

Tovább a cikkhez
Nem tett fel rózsaszín szemüveget az orosz jegybank: rontottak a gazdaság kilátásain
Megosztás

Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát

Egy azeri bíróság a börtönbüntetésből három hónapra házi őrizetbe helyezte Jevgenyij Belouszovot, az orosz tulajdonú Szputnyik Azerbajdzsán főszerkesztőjét – írja a Reuters. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott azeri kollégájával, Ilham Alijevvel. A két esemény azt mutatja, hogy enyhülés állhat be Moszkva és Baku kapcsolatában, amely egy azeri repülőgép tavaly karácsonyi orosz lelövése miatt mérgesedett el.

Tovább a cikkhez
Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát
Megosztás

A Japán-tenger felett repült egy Tu-95-ös

Nukleáris csapásra is képes Tu-95MSZ orosz stratégiai bombázó repülőgép rutinszerű járőrrepülést hajtott végre a Japán-tenger semleges vizei felett – jelentette pénteken az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva a RIA orosz állami hírügynökség.

(Reuters)

Megosztás

Három település elfoglalásáról számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Bologovka falut Harkiv, Persotravnevoe falut Dnyipropetrovszk, illetve Promin falut Donyeck megyében.

(TASZSZ)

Megosztás

Megszólalt a Fehér Ház a budapesti békecsúcsról: „majd egyszer”

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozóról azt mondta, „nem került le teljesen az asztalról” – írja a The Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Fehér Ház a budapesti békecsúcsról: „majd egyszer”
Megosztás

Lakóházat ért dróntalálat a Moszkvai területen

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

A kormányzó szerint a drón egy 13. emeleti lakásba repült be az Izumrudnije Holmi (Smaragddombok) lakóparkban. Három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak. Az eltalált házból még a tűzoltók megérkezése előtt hetven ember kimenekült.

(MTI)

Megosztás

Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges

Péntek reggel Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be a Kossuth Rádióba. A miniszterelnök többek között beszélt az elhalasztott budapesti Trump–Putyin-találkozóról is.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges
Megosztás

Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken

Két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására. Donald Trump amerikai elnök szankciókkal sújtott két orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy reagált, ez nyomásgyakorlás, de Oroszország önmagát becsülő államként nem tesz semmit nyomás alatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
horvátország katona stock
Globál
Visszaállítják a sorkatonaságot Magyarország szomszédjában
Pénzcentrum
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility