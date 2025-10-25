„Láttuk, hogy tömeges inaktív profil lép be, vásárol, chatel” – ádáz küzdelem zajlik az adathalász botok ellen

"Az online térben a legtöbb bűncselekmény előkészítő cselekménye az adathalászat, aminek ma már számtalan formája létezik. A bűnözők célja mindig ugyanaz: rávenni az embereket, hogy átadják adataikat, hiszen az interneten adatokkal fizetünk, adatokkal igazoljuk magunkat,
magyarázta Halász Viktor, a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának szakértője. Elmondta, hogy a csalók mindig a legnépszerűbb platformokat célozzák meg, ezért kerültek jelenleg a használt cikkek kereskedelmére szolgáló oldalak a támadások középpontjába. A módszer klasszikus: az áldozatot el kell csalni az adott platformról egy hamis weboldalra, ahol bankkártya adatok megadására kérik.
A beszélgetésben Kökény Dávid, a Vatera és a Jófogás üzleti és termékfejlesztési igazgatója részletesen beszámolt arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az online piacterek. A Vatera idén különösen aggasztó trendet tapasztalt:
a darkneten megszerzett régi felhasználói fiókok tömeges aktiválását, ami az adathalász támadások megugrását eredményezte.
A helyzet kezelésére a Vatera rendkívül drasztikus lépésre szánta el magát: az összes felhasználót kiléptették, és kötelezővé tették a jelszavak módosítását, amit szigorúbb követelményekkel, második biztonsági faktorokkal és biztonsági kérdésekkel egészítettek ki.
Hogy milyen egyéb megoldásokkal lehet felvenni a küzdelmet a csaló botokkal szemben, és mik ezeknek a technológiai megoldásoknak a határai, arról a Préda friss epizódjában tudhatsz meg többet.
Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:
Címlapkép forrása: Unsplash/Rohan
Óraátállítás 2025: kezdődik a téli időszámítás
Hiába döntöttek az óraátállítás eltörléséről, még mindig tekergetjük.
Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok
Nem finomkodtak a nyugdíjszakértők.
Éledezni kezdett egy több százezer éve szunnyadó vulkán: kitörés küszöbén állhat
Vizsgálatot sürgetnek a tudósok.
Lépett Kanada Trump hirtelen döntését követően: engednek az elnök akaratának
Készek folytatni a tárgyalásokat.
Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója
Egyre nő az amerikai katonai jelenlét egy térségben.
Dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót: leállították az egyik egységet
Akadozik az üzemanyagellátás a régióban.
Itt a térkép: hat új helyen létesít a Tesla töltőállomást Magyarországon
Tovább bővül a Superchargerek listája.
Záporoztak az orosz rakéták Herszonban: legalább két civil meghalt
Lakóövezeteket is találat ért a támadás során.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.