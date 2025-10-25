  • Megjelenítés
„Láttuk, hogy tömeges inaktív profil lép be, vásárol, chatel” – ádáz küzdelem zajlik az adathalász botok ellen
„Láttuk, hogy tömeges inaktív profil lép be, vásárol, chatel” – ádáz küzdelem zajlik az adathalász botok ellen

Az online piactereken, mint a Vinted, a Facebook Marketplace vagy a Vatera, burjánzanak az adathalász csalások, melyeknél a csalók bankkártya-adatokat próbálnak megszerezni a felhasználóktól. Az elkövetők a legtöbb esetben botok, amelyekkel szemben a védekezés egyre jelentősebb erőforrást igényel a piacterektől. A Préda kiberbűnügyi podcastsorozatunk legújabb epizódjában a Vatera és a Jófogás képviselője árulta el, hogyan küzdenek ezekkel a bűnözőkkel szemben.

"Az online térben a legtöbb bűncselekmény előkészítő cselekménye az adathalászat, aminek ma már számtalan formája létezik. A bűnözők célja mindig ugyanaz: rávenni az embereket, hogy átadják adataikat, hiszen az interneten adatokkal fizetünk, adatokkal igazoljuk magunkat,

magyarázta Halász Viktor, a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának szakértője. Elmondta, hogy a csalók mindig a legnépszerűbb platformokat célozzák meg, ezért kerültek jelenleg a használt cikkek kereskedelmére szolgáló oldalak a támadások középpontjába. A módszer klasszikus: az áldozatot el kell csalni az adott platformról egy hamis weboldalra, ahol bankkártya adatok megadására kérik.

A beszélgetésben Kökény Dávid, a Vatera és a Jófogás üzleti és termékfejlesztési igazgatója részletesen beszámolt arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az online piacterek. A Vatera idén különösen aggasztó trendet tapasztalt:

a darkneten megszerzett régi felhasználói fiókok tömeges aktiválását, ami az adathalász támadások megugrását eredményezte.

A helyzet kezelésére a Vatera rendkívül drasztikus lépésre szánta el magát: az összes felhasználót kiléptették, és kötelezővé tették a jelszavak módosítását, amit szigorúbb követelményekkel, második biztonsági faktorokkal és biztonsági kérdésekkel egészítettek ki.

Hogy milyen egyéb megoldásokkal lehet felvenni a küzdelmet a csaló botokkal szemben, és mik ezeknek a technológiai megoldásoknak a határai, arról a Préda friss epizódjában tudhatsz meg többet.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

Címlapkép forrása: Unsplash/Rohan

