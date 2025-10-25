A nő, aki felülírta a várakozásokat: így kerülte el a katasztrófát Trump vámháborújában

Idén február elsején robbant a hír, hogy Donald Trump általános 25 százalékos vámot vet ki minden Mexikóból érkező termékre az onnan az Egyesült Államokba áramló illegális bevándorlók és fentanyl miatt. Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke azonnal ellenvámokkal fenyegetőzött. Elkezdtek szállingózni a vészjósló elemzések arról, hogy mit jelentene a lépés a közép-amerikai államnak, aminek toronymagasan a legnagyobb exportpartnere az USA.
Ehhez képest jelenleg a mexikói termékekre kivetett effektív vámtétel 10 százalék alatti szinten áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nemrég megjelent számításai alapján. Ez az érték a legalacsonyabbak közé tartozik – mérsékeltebb például, mint amit az EU-ból származó termékek amerikai importőreinek kell megfizetniük. Mindeközben Marco Rubio, az USA külügyminisztere előző hónapban tett mexikói látogatása során úgy nyilatkozott, hogy
nincs másik olyan kormány, ami olyan nagy mértékben működne együtt velünk a bűnözés elleni harcban, mint Mexikó.
A kulcsszó a maximális higgadtság
A legelső, nyilvánosság előtt zajló visszavágásról szóló nyilatkozatok után Sheinbaum gyorsan taktikát váltott: az üzengetések helyett a csendes személyes diplomáciára fektette a hangsúlyt. A Financial Times összesítése szerint a két vezető közt idén már 14 telefonhívás zajlott le.
Soha nem harap rá a csalira. Soha nem szalad előre. Mindig maximálisan higgadt marad
– jellemezte Sheinbaum tárgyalási stílusát Michael Camuñez, a Nemzetközi Kereskedelmi Hivatal Obama-kormány alatti vezetőhelyettese a Politiconak.
Persze a stílus önmagában nem lett volna elég, az amerikaiak megnyugtatásához konkrét lépések kellettek. Sheinbaum Trump kérésére kiadatott az Egyesült Államoknak 29 drogkartell-tagot – ami után természetesen nem felejtette el megemlíteni az elnöknek, hogy ezzel milyen személyes fenyegetéseknek tette ki magát. Szigorítottak a hatóság fellépésén, megnőtt a rajtaütések és a letartóztatások száma. Emlékezetes az is, hogy Mexikó Trump panaszaira reagálva 10.000 Nemzeti Gárda tagot küldött az Egyesült Államokkal közös határához, hogy fokozza az ellenőrzést és még inkább visszaszorítsa a drogkereskedelmet. Noha teljes elégedettségről nem beszélhetünk, az intézkedések megalapozták a bizalmat a két vezető közt: Trump például korábban úgy nyilatkozott Sheinbaumról, mint akivel "egyre jobban megismerik és megértik egymást".
Az elnök teljesítményét a mexikói szavazók is értékelik, a sikerei közt a szociális biztonság javítása, illetve fenntartásán kívül meg szokták említeni a Trumppal folytatott tárgyalásainak eredményességét is. Az olyan típusú kérdésekre, mint hogy „Ön összességében helyesli, vagy elutasítja Claudia Sheinbaum munkáját Mexikó elnökeként” nagyjából 70-80 százalékuk szokott pozitívan válaszolni a különböző felmérések szerint.
Akad még bizonyítanivaló
Noha Sheinbaum hivatalban töltött első éve sikeresnek mondható, a neheze még csak most jön. Jövőre esedékes például az USA-Mexikó-Kanada (USMCA) egyezmény újratárgyalása. Ez az a megállapodás, amelynek köszönhetően az OECD nyári kalkulációi szerint az Egyesült Államokba irányuló mexikói export fele 0 százalékos tarifa alá tartozik.
A kereskedelmen kívül is akad bőven tennivaló: a mexikói gazdaság jelenleg számos strukturális nehézséggel küzd, amelyek gátolják a növekedést és rontják a befektetői bizalmat. Az IMF, az OECD és több gazdasági elemzőintézet szerint
a növekedés 2025-ben mindössze 1 százalék körül alakulhat, amit a feszes fiskális politika és a magas államadósság súlyosbítanak.
A költségvetés jelentős részét fix kiadások – például szociális juttatások, nyugdíjak és az állami olajvállalat, a PEMEX támogatása – kötik le, ami alig hagy mozgásteret a beruházások vagy az anticiklikus gazdaságpolitika számára.
A beruházási környezetet a jogbiztonság gyengesége, a szabályozási kiszámíthatatlanság és az energiaszektorba irányuló külföldi tőke visszaszorulása is rontja. Az OECD és a Baker Institute is kiemelte, hogy a kormányzati energiapolitika és az állami vállalatok túlsúlya akadályozza a versenyt és az innovációt, miközben az infrastruktúra elmaradottsága és a régiók közti egyenlőtlenségek gátolják az ország integrációját a globális értékláncokba. A gyenge termelékenység, az alulfinanszírozott oktatási és K+F szektor, valamint a szakképzett munkaerő hiánya tovább erősítik a strukturális problémákat. Mindemellett a magas infláció és a szigorú monetáris politika korlátozzák a belső kereslet élénkítését, miközben a gazdaság erősen függ az amerikai piac alakulásától.
A fenntartható növekedés eléréséhez tehát Sheinbaumnak sok teendője akad: javítania kellene a költségvetési fegyelmet, csökkentenie az állami vállalatok dominanciáját, fejlesztenie az infrastruktúrát, és erősítenie az oktatási, valamint innovációs rendszereket.
Korrupció és gazdasági válság: minden kormány halála
A növekedés beindítása kulcskérdés az országban, ahol
a jelenleg is kormányzó Morena párt legitimációját az előző vezetője, Andrés Manuel López Obrador azzal alapozta meg, hogy érdemben javított a szegények életszínvonalán.
A korábbi elnök reálértéken megduplázta a minimálbért és egy sor szociális programot indított el. Ezek az eredmények biztosították neki azt a népszerűséget, ami miatt a szavazók sokszor szemet hunytak a burjánzó korrupció és a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűnesetek felfutása felett.
Ha azonban a növekedés leáll, akkor a társadalom jóhiszeműségének forrása is könnyen elapadhat. Stagnáló vagy romló életszínvonal mellett sokkal inkább zavaróak az olyan botrányok, mint amelyek nemrég felrázták a közép-amerikai országot.
Az apróbb, azonban a médiában látványos képeken terjeszthető ügyek egyike volt, amikor Andrés Manuel López Beltrán, a volt elnök fia vett rész tokiói luxusutazáson. A politikus, akit közismerten „Andy”-ként emlegetnek, egy éjszakát 400 dolláros szállodában töltött, és közel 2600 dollárt költött egy étteremben. Bár a kiadásokat elismerte, a vádakat „politikai boszorkányüldözésnek” nevezte.
A nyár folyamán több, jóval súlyosabb ügy is napvilágra került. Adán Augusto López Hernández, a Morena szenátusi frakcióvezetője és volt belügyminiszter ellen az a vád, hogy 2023-2024-ben több mint 4 millió dollárnyi be nem jelentett jövedelmet szerzett, valamint hogy korábbi top beosztottjainak kapcsolata lehetett egy drogkartellel.
Szeptemberben több haditengerészeti tisztet – köztük Rafael Ojeda volt haditengerészeti miniszter két unokaöccsét – tartóztattak le, mert a gyanú szerint részt vettek egy hatalmas üzemanyag-lopási és csempészeti hálózatban. Az ellenzéki PAN párt szerint ez az úgynevezett „huachicol”-ügy „Mexikó történetének legnagyobb csalása”.
Tovább növelte a botrányokat, hogy az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Alfonso Romo, López Obrador egykori kabinetfőnökének brókercégére, a Vectorra, mert a gyanú szerint kínai forrású fentanil-kereskedelemből származó pénzeket mostak rajta keresztül. A mexikói ügyészség később azzal is megvádolta a céget, hogy az üzemanyag-lopásból származó bevételeket is tisztára mosta.
Összességében tehát bár Sheinbaum első évében a várakozásokat felülmúlóan ügyesen kezelte a kereskedelmi háborút és az USA-val, Mexikó első számú exportpartnerével való kapcsolatokat, valamint a népszerűsége továbbra is olyan szinteken mozog, amiről a legtöbb politikus csak álmodik, korántsem dőlhet elégedetten hátra.
A következő időszakban ki kell találnia, hogy a feszített költségvetés mellett hogyan dinamizálja hazája gazdaságát, miközben a pártján belül is vissza kell szorítania a látványos korrupciós botrányokat.
A Trumppal való jelenlegi, barátságos kapcsolat pedig semmire sem garancia az ingadozó hangulatú elnöknél, így az USMCA egyezmény jövőre esedékes újratárgyalása is tartogathat még meglepetéseket.
Címlapkép forrása: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images
