Váratlan húzás az olajkartelltől - Felemelte olajár-előrejelzését a Morgan Stanley

A Wall Street-i bank hétfőn közölte, hogy az OPEC+ termelésnövelési ütemének felfüggesztését követően megemelte rövid távú olajár-előrejelzését.

A Brentre vonatkozó becslését 60 dollárra emelte 2026 első felére, a korábbi 57,50 dollárról.

Az OPEC és szövetségesei vasárnap jelezték, hogy a jövő év első negyedévében leállítják a kitermelés növelését.

Ez az első ilyen szünet azóta, hogy áprilisban megkezdték a korábban visszafogott kínálat visszaépítését.

Még ha az OPEC-bejelentés nem is változtatja meg a termelési kilátásaink mechanikáját, fontos jelzést küld – írták az elemzők. Az OPEC aktív részvétele csökkenti a volatilitást.

A bank szerint jelentős rés nyílik az OPEC-kvóták és a tényleges termelés között. Becsléseik alapján március és október között a csoport termelése napi 500 ezer hordóval nőtt, ami jóval elmarad a bejelentett, napi 2,6 millió hordós kvótaemeléstől.

Hétfőn a Brent ára 65 dollár közelében mozog. Az idei évben az árak 13%-ot estek annak jelei miatt, hogy a piacon kezd túlkínálat megjelenni. A túlkínálat a Morgan Stanley szerint 2027 második felében egyenlítődhet ki, ekkor az árak ismét nagyjából 65 dollárra emelkedhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio