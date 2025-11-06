Leállhat a Ford elektromos zászlóshajójának gyártása

A Ford vezetése a Wall Street Journal értesülései szerint azt vizsgálja, hogy leállítsa vagy jelentősen visszafogja az F-150 Lightning elektromos pickup gyártását.

A Ford vezetői a Wall Street Journal szerint azt fontolgatják, hogy

leállítják az F-150 elektromos változatának, az F-150 Lightningnak a gyártását, vagy legalábbis jelentősen visszafogják a modell jövőbeli fejlesztését.

A lap vállalathoz közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a döntést az elektromos járművek iránti kereslet lassulása, valamint a gyártási költségek tartósan magas szintje kényszerítheti ki.

Az F-150 Lightning különösen fontos modell a Ford számára, mivel az F-150 benzines változata az elmúlt több mint 40 évben az Egyesült Államok legnagyobb számban eladott autója volt. Amikor a Ford 2021-ben bejelentette az elektromos verziót, az autóipar mérföldkőnek látta: ha létezik olyan modell, amellyel az amerikai vásárlók széles köre áttérhet az elektromos hajtásra, akkor az az F-150 lehet. A bevezetéskor rekord előrendelés érkezett, a vállalatnak ideiglenesen le is kellett állítania az online foglalásokat.

A lelkesedés azonban idővel alábbhagyott. Az elektromos hajtáslánc drága maradt, az akkumulátorok ára csak lassan csökkent, és az Egyesült Államok vidéki régióiban, ahol a pickup hagyományosan a legerősebb, még mindig korlátozott a töltőhálózat. A Ford több körben csökkentette az F-150 Lightning árát, máskor viszont áremelésre kényszerült a költségek miatt. Mindez bizonytalanságot és hullámzó keresletet eredményezett.

A vállalat több alkalommal módosította elektromos járművekre vonatkozó pénzügyi előrejelzéseit is: a Ford Model e (az elektromos részleg) 2023-ban közel 4,7 milliárd dolláros veszteséget jelentett, és a menedzsment idén sem vár fordulatot. A Ford már korábban átszervezte a tervezett EV-modellportfólióját, a hírek szerint késik több elektromos SUV, miközben az akkumulátorgyártás bővítését is visszafogták.

Nem egyedül küzd ezzel a problémával. Az elektromos autók piaca nem zuhant össze, de lassult, a szélesebb fogyasztói réteg még nem érzi úgy, hogy a technológia elég kényelmes, olcsó és praktikus lenne. Az Egyesült Államokban különösen látványos, hogy a pickup és SUV vásárlók jelentős része továbbra is a benzines és hibrid modellek felé fordul, részben hatótáv, részben töltési infrastruktúra, részben az ár miatt.

A Tesla Cybertruck eladásai szintén limitáltak, a GM Hummer EV és Silverado EV modelljei lassan futnak fel, a Rivian pedig növekvő, de továbbra is veszteséges gyártással küzd. A kép összességében azt mutatja, hogy az elektromos pickup nem lett tömegtermék, legalábbis nem olyan ütemben, ahogy azt a gyártók és a befektetők várták 2020–2022 között.

Címlapkép forrása: Graham Hughes/Bloomberg via Getty Images