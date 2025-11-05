  • Megjelenítés
Itt a váratlan bejelentés a szegedi BYD-gyárról
Itt a váratlan bejelentés a szegedi BYD-gyárról

A BYD alelnöke bejelentette, hogy a Szegeden épülő kínai autógyár 2026 második negyedévében kezdi meg a termelést, ami a korábbi várakozásokhoz képest későbbi időpont - tudósított a Világgazdaság.

A Bloomberg beszámolója szerint egy kínai sajtóeseményen hivatalos bejelentés hangzott el a szegedi BYD-gyár indulásának időpontjáról:

a szegedi üzem csak 2026 második negyedévében indul be,

A kulcsfontosságú információt Stella Li, a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke osztotta meg a Csengcsouban tartott rendezvényen.

A helyszínválasztás szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen a BYD itt építi fel a Tesla Gigafactory méretét tízszeresen meghaladó gyártóbázisát, amely gyakorlatilag egy önálló városként fog működni.

Az alelnök tehát konkrét időpontot jelölt meg: a magyarországi üzem 2026 második negyedévében indítja el a termelést - ez az időpont eltér a korábban kommunikált 2025-ös várakozásoktól. A most meghatározott időintervallum még mindig viszonylag tág, a gyártás kezdete tavasszal és nyáron egyaránt lehetséges. Egyelőre nem tisztázott, hogy az üzem hivatalos átadása és a tényleges termelés megkezdése egybeesik-e, vagy a gyáravatás már korábban megtörténhet.

Stella Li a vállalat további nemzetközi terveiről is nyilatkozott. Elmondása szerint a BYD Törökországban az Atto 3 és a Seal U Plus DM-i modellek gyártását tervezi, bár hangsúlyozta, hogy ezek a tervek még módosulhatnak.

Az alelnök megerősítette, hogy a vállalatnak jelenleg nincs szándékában belépni az amerikai piacra. Határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket is, melyek szerint a BYD indította volna el az idei árháborút a kínai elektromos járművek piacán. "A cég leállította a kiugró árengedményeit" – tette hozzá.

A globális terjeszkedés részeként a BYD európai adatközpont létrehozását, valamint egy olaszországi design stúdió nyitását is tervezi.

